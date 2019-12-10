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’nda 10 madalya

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Balkan Badminton Şampiyonası’nda 10 madalya
ROMANYA'NIN Budapeşte kentindeki 15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan'dan 59 sporcu katıldı. 15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı'ndan Burak Mert Alkaya, Sudenaz Duyar, Cansu Erçetin, Miraç Kantar, Furkan Saraç ve İrem Uysal Türkiye'yi temsil etti. Badminton Türk Milli Takımı sırasıyla; Yunanistan, Romanya B, Bulgaristan, Sırbistan ve finalde de Romanya'yı yenerek şampiyon oldu. Takım müsabakalarındaki başarıları sonrası ferdide de aynı başarı ile yarışan Badminton Milli Takımı finalde 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
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Balkan Badminton Şampiyonası’nda 10 madalya
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