Voleybolla başlayan aşk evlilikle taçlandı

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Voleybola ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle başlayan ve 15 yaşında artık profesyonel olarak "ufak çapta bir şeyler kazanmaya" başlayan Ceyda Durukan Güneş ile Tokat'tan seçilerek Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Lisesi Voleybol Takımı'na alınmasıyla Ankara serüveni başlayan eşi Faik Samet Güneş, sporun buluşturduğu bir aile olarak değerlendirmelerde bulundu. Ailesinde sporcu bulunmayan ancak anne tarafı uzun boylu olan Ceyda, "İlkokulda beden eğitimi öğretmenimin beni fark etmesiyle voleybola başladım. Babam derslerle yürümez diye başta istemedi. Annem destek oldu" dedi. Öğretmeninin kulübünden Gazi Üniversitesi Voleybol Takımı'na transfer olarak profesyonelliğe adım atan Ceyda, "Mesleğim voleybol oldu ve para kazanmaya başladım. 15 yaşında ufak çapta da olsa bir şeyler kazanmaya, ekmeğimi kazanmaya başladım" ifadelerini kullandı. Okul ve derslerin önemli olduğunu fakat kendisi için o dönemde voleybolun daha ön plana çıktığını dile getiren Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu son sınıf öğrencisi Ceyda, "Voleybol hayatım olmuştu. Babam da baktı önünü alamıyor. Maçlara geliyor, kızı güzel oynuyor. Tamam gurur duyuyorum seninle dedi ve desteklemeye başladı" diye konuştu.SAMET ile yollarının 2011 yılında voleybol sayesinde kesiştiğini ifade eden Ceyda, "Ben 17, Samet 18 yaşındaydı. Samet'i isim olarak biliyordum" dedi. Ceyda ve Samet, tanışmalarından 7 yıl sonra evlenmeye karar verdi. Samet, geçen zamanın ardından birbirlerini ne kadar sevdiklerini anladıklarını dile getirirken Ceyda, "Tam olarak hayal ettiğim gibi oldu" ifadesini kullandı. Evliliklerinin beklediklerinden çok daha iyi gittiğini ifade eden Samet, şunları söyledi: "Sevgiliyken çok zor oluyordu. Şimdi maçlardan antrenmanlardan sonra birbirimize vakit ayırabiliyoruz. Milli takım kamplarından 2 ay gelemediğimiz oluyor. Ülkemizi temsil ediyoruz. Bunun için de bazen fedakarlık gerekiyor ama sonuçta buna değiyor."