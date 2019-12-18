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, kariyerine Sapura’da devam edecek

Milli bisikletçi , ’in ardından ikinci yurt dışı deneyimini Malezya’da Sapura takımıyla yaşayacak

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Ahmet Örken, kariyerine Sapura’da devam edecek
GELECEK yıl Malezya'nın kıta takımı Sapura'da pedal çevirecek Ahmet Örken, "2020 sezonunda Malezya'nın Sapura takımında Asya ve Avrupa yoğunluklu yarışlarda mücadele vereceğiz" dedi. 2019 sezonunu Asya klasmanını birinci olarak tamamlayan Sapura takımı için Ahmet Örken, "Güçlü bir takım. Böylesi büyük bir takımda yer almaktan dolayı mutluyum. 2020 sezonunda yeni bir heyecan beni bekliyor. Ülkem ve takımım adına büyük başarılara imza atacağıma inanıyorum. Türkiye'de yanlış anlaşılan bir durum var. Malezya'nın Sapura takımına transfer oldum. Yani kulübümü değiştirdim. Ülkemi değiştirmişim gibi algılanıyor. Türk Milli Takımı ile yarışmalara katılmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
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Ahmet Örken, kariyerine Sapura’da devam edecek
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