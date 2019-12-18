Savcı dolandırıcıları deşifre etti

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ANKARA Cumhuriyet Savcısı Abdulvahap Yaren'in cep telefonuna 27 Kasım'da "Sayın Abdulvahap Yaren, kayıp eşya bürosu (marka cep telefonunu) 199 TL'den satışa çıkardı, siz de sipariş vermek için hemen tıklayın" mesajı gönderildi. Mesajı savcı dikkate almadı. Ancak 2 Aralık'ta Yaren'e aynı ifadelerin yer aldığı bir mesaj daha gönderildi. İsmi kullanılarak gönderilen mesajdan rahatsız olan savcı, mesajda bulunan linkleri internetten kontrol ettiğinde, THY'nin logosu kullanılarak, satış ve pazarlama yapılıyormuş gibi gösterildiğini, aynı şekilde mesaj gönderenlerin birçok kişiyi mağdur ettiğine ilişkin yorumlar olduğunu tespit etti. Savcı Yaren, bunun üzerine delil toplanması için söz konusu internet sitesi üzerinden iki telefon sipariş etti ve teslimat için savcılık adresini verdi. Arayan kişiler, Savcı Yaren'e adresi teyit etmek istediklerini belirtti. Kendisini "Kemal Aksoy" olarak tanıtan kişi, Yaren'in, "Ben savcıyım. Dolandırıcılık yapıyorsanız başınız derde girer" uyarısına rağmen iki telefon için 349 lira ödeyerek kargoyu PTT'den alabileceğini, kargonun adrese teslim edilmeyeceğini söyledi. Eylemlerinden vazgeçmeyen kişiler, Savcı Yaren'in cep telefonuna 8 Aralık'ta kargosunu teslim alabileceğini bildiren bir mesaj daha gönderdi. Savcı Yaren, kargoyu teslim almadan önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunarak başından geçenleri bildirdi. Dolandırıcılık eylemine karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.