Otomobilin çarptığı Furkan hayatını kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

KAZA, Çankaya Balgat Mahallesinde bulunan Mevlana Bulvarı üzerinde meydana geldi. 9. sınıf öğrencisi Furkan Şahin Kara ve arkadaşı Y.K., Mevlana Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. İki arkadaş bir süre orta refüjde bekledi. Bu sırada Mevlana Bulvarı üzerinde merkezden Gölbaşı istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan Furkan Şahin Kara'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuğun üstünden başka bir araç daha geçti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yol ortasında hareketsiz yatan Furkan Şahin Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Kaçan sürücü için arama başlatıldı. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. Kara'nın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından İzmir'e gönderildi.