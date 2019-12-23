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Otomobilin çarptığı Furkan hayatını kaybetti

’nda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 14 yaşındaki liseli kaza yerinde can verdi

Giriş Tarihi: 23.12.2019
Otomobilin çarptığı Furkan hayatını kaybetti
KAZA, Çankaya Balgat Mahallesinde bulunan Mevlana Bulvarı üzerinde meydana geldi. 9. sınıf öğrencisi Furkan Şahin Kara ve arkadaşı Y.K., Mevlana Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. İki arkadaş bir süre orta refüjde bekledi. Bu sırada Mevlana Bulvarı üzerinde merkezden Gölbaşı istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan Furkan Şahin Kara'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuğun üstünden başka bir araç daha geçti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yol ortasında hareketsiz yatan Furkan Şahin Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Kaçan sürücü için arama başlatıldı. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. Kara'nın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından İzmir'e gönderildi.
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Otomobilin çarptığı Furkan hayatını kaybetti
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