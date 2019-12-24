Engelleri aşan proje imzalandı

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SOSYAL Sorumluluk Platformu'nda yer alan "İleri Teknoloji Ortez-Protezlerle Spor Yapıyorum, Engellerimi Aşıyorum" projesi sponsorluk imza töreni Ankara Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Engelli Masa Tenisçiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Sayınalp ve proje sponsoru Ortotek Ortopedi Protez Ortez Rehabilitasyon Merkezi Tic. Ltd. Şti. CEO'su Mustafa Düger ile Engelli Masa Tenisçiler Derneği üyesi milli sporcular 2010 Dünya Şampiyonası ikincisi Kübra Kokut ve 2014 Dünya Şampiyonası ikincisi Hatice Duman ile davetliler katıldı.Sosyal Sorumluluk Platformu adına imza töreninde konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, "Platformda, 11 konu başlığı altında sivil toplum kuruluşları tarafından projelendirilen çeşitli toplumsal sorunlara çözüm önerilerini sponsor ve gönüllüleri ile buluşturan bir yapıdır. Bu yapı kapsamında 17'nci sponsorluk anlaşmasının imzalanıyor olmasından büyük memnuniyet duymaktayız" dedi. Şayık, projede sponsor olarak yer almasından dolayı Ortotek firması CEO'su Mustafa Düger'e teşekkürlerini bildirdi ve özel sektör kuruluşlarının bu tarz projelere sponsor olmalarının kendilerini ve Ajansı memnun ettiğini ifade etti.Engelli Masa Tenisçiler Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Sayınalp, "Derneğimiz bünyesinde faaliyet gösteren masa tenisi kulübümüzde, milli olan engelli sporcularımız da bulunmaktadır. Bu proje ile ilgili sporcularımızın ortez ve protez ihtiyaçları son teknoloji ile yenilenerek hem kendi başarılarının hem de ülke başarısının artmasında etkili olacaktır "dedi. Proje sponsoru Ortotek Ortopedi Protez Ortez Rehabilitasyon Merkezi CEO'su Mustafa Düger "Vermeyi taahhüt ettiğimiz ortezprotezler 2014'te uygulanan proje neticesinde elde edilen son teknolojik ürünler. Sportif performanslarınıve fiziksel kapasitelerini geliştirmelerine katkıda bulunulması amaçlanıyor.