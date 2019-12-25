“Dünya arenasında iddialı bir Türkiye var”

TÜRKIYE Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, 2020 hedeflerini anlattı. Yalçın, "Altyapıya ne kadar kıymet, önem verirseniz, altyapıyı ne kadar güçlendirirseniz geleceğe dair güvenle bakıyorsunuz. Bugünkü noktada yüzmeyi ihya ve inşa ediyoruz. 2019'da ilkleri başardık. Kadınlarda ilk defa tarihte madalyalar getirdik. Kendi stillerinde Emre Sakçı ve Ümitcan Güreş ilk defa madalya ile tanıştılar. Bunlar bizim için büyük bir gurur ve onur. 4 tane madalyayı da saliseyle kaçırdık. Dün dünya arenasında katılımcı olan bir Türkiye, bugün artık yarışmacı ve iddialı"
ifadelerini kullandı.
"GENÇLERİN DEVAMLILIĞI İÇİN U21'İ KURUYORUZ"
"Biz göreve geldiğimiz zaman ülke sıralamamız 45'ti, bugün Avrupa'da ülke sıralamamız 12"
diyen federasyon başkanı Yalçın,
"Üç yıl önce göreve geldiğimizde
altyapımız 221'di. Ankara'da yapmış
olduğumuz 11-12 yaş gelişim
finalinde 4 bin 500 çocuk
arasından seçilen 1381
kişiyle final yaptık. Bu tarihi
başarıdır. Yüzme zor
bir spor. Şu ana kadar
beş dalda kotamız var.
Biz Tokyo'ya giderken tarihi
bir katılımla gideceğiz.
İnşallah sayı yüksek olacak.
Bu çalışmayı sürdürdüğümüz
müddetçe 2024 ve 2028'de olimpiyatlarda
yüzmede madalya kaçınılmazdır"
diye konuştu.