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“Dünya arenasında iddialı bir Türkiye var”

Başkanı , “2019’da ilkleri başardık. Dün dünya arenasında katılımcı olan Türkiye, bugün artık yarışmacı ve iddialı” dedi

Giriş Tarihi: 25.12.2019
“Dünya arenasında iddialı bir Türkiye var”
TÜRKIYE Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, 2020 hedeflerini anlattı. Yalçın, "Altyapıya ne kadar kıymet, önem verirseniz, altyapıyı ne kadar güçlendirirseniz geleceğe dair güvenle bakıyorsunuz. Bugünkü noktada yüzmeyi ihya ve inşa ediyoruz. 2019'da ilkleri başardık. Kadınlarda ilk defa tarihte madalyalar getirdik. Kendi stillerinde Emre Sakçı ve Ümitcan Güreş ilk defa madalya ile tanıştılar. Bunlar bizim için büyük bir gurur ve onur. 4 tane madalyayı da saliseyle kaçırdık. Dün dünya arenasında katılımcı olan bir Türkiye, bugün artık yarışmacı ve iddialı" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİN DEVAMLILIĞI İÇİN U21'İ KURUYORUZ"
"Biz göreve geldiğimiz zaman ülke sıralamamız 45'ti, bugün Avrupa'da ülke sıralamamız 12" diyen federasyon başkanı Yalçın, "Üç yıl önce göreve geldiğimizde altyapımız 221'di. Ankara'da yapmış olduğumuz 11-12 yaş gelişim finalinde 4 bin 500 çocuk arasından seçilen 1381 kişiyle final yaptık. Bu tarihi başarıdır. Yüzme zor bir spor. Şu ana kadar beş dalda kotamız var. Biz Tokyo'ya giderken tarihi bir katılımla gideceğiz. İnşallah sayı yüksek olacak. Bu çalışmayı sürdürdüğümüz müddetçe 2024 ve 2028'de olimpiyatlarda yüzmede madalya kaçınılmazdır" diye konuştu.

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