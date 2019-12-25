“Dünya arenasında iddialı bir Türkiye var”

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, 2020 hedeflerini anlattı. Yalçın, "Altyapıya ne kadar kıymet, önem verirseniz, altyapıyı ne kadar güçlendirirseniz geleceğe dair güvenle bakıyorsunuz. Bugünkü noktada yüzmeyi ihya ve inşa ediyoruz. 2019'da ilkleri başardık. Kadınlarda ilk defa tarihte madalyalar getirdik.ifadelerini kullandı.diyen federasyon başkanı Yalçın,"Üç yıl önce göreve geldiğimizdealtyapımız 221'di. Ankara'da yapmışolduğumuz 11-12 yaş gelişimfinalinde 4 bin 500 çocukarasından seçilen 1381kişiyle final yaptık. Bu tarihibaşarıdır. Yüzme zorbir spor. Şu ana kadarbeş dalda kotamız var.Biz Tokyo'ya giderken tarihibir katılımla gideceğiz.İnşallah sayı yüksek olacak.Bu çalışmayı sürdürdüğümüzmüddetçe 2024 ve 2028'de olimpiyatlardayüzmede madalya kaçınılmazdır"diye konuştu.