Ben hayal satmayacağım

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Yiğiner'in yerine Ankaragücü başkanlığına seçilen Fatih Mert, açıklamalarda bulundu. Başkan Mert, futbolcular ile anlaşmak adına gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtirken anlaştıkları futbolcuların isimlerini yakında duyuracaklarını söyledi. Kulübe geleli 2 ay olduğunu ve hummalı bir çalışma içinde bulunduklarını vurgulayan Başkan,Kulübe can suyu verildi. Puan silme cezası ile ilgili 5 futbolcu vardı. 3 futbolcu ile anlaştık diyebiliriz. 2 tanesi ile görüşmelerimiz devam ediyor.Geçen hafta bunu mail yolu ile tekrarladık. Biz belli bir oran söylüyoruz bunu kabul eden herkesle anlaşma yapıyoruz. Belirli bir sayıda anlaşma yaptık" dedi.Mert şöyle devam etti: "Şunu belirtmek istiyorum; Ankaragücü'nde transferin tamamını ödeyebilecek bir para yok. Kısıtlı bir bütçe var. Makul ve mantıklı çerçevede bir oran söylüyoruz.Biz de gidelim transfer yasağımızı açıp bu kulübün kadrosu güçlensin. Fakat bu şu demek değil; elimizdeki futbolculardan da memnunum. Gayet iyi niyetli mücadele ediyorlar. Ama bütün takımların ihtiyacı var."Ankaragücü'nü yaşatırsak sizler de alacaklarınızı daha çabuk ve daha kısa süre içerisinde alabilirsiniz.Biz anlaştığımız futbolculara burada farklı alternatifler de sunuyoruz. Mesela 2-3 futbolcu ile daire vererek anlaştık.ve bizlerin tespit ettiği noktalarda çalışmalar 3-4 koldan yapılıyor. Yanlış anlaşılmasın 'Transfer yasağını açacağız' diye bir şey söylemiyorum.Birliği toplantısında dikkatimi çeken konu şu oldu; yayıncı kuruluşun yetkilileri vardı. Bir sunum yaptılar.Bu kayıp otomatik olarak bizleri de ilgilendiriyor. Yayıncı kuruluşun bizimle birlikte ortak hareket etme isteği var. Biz de buna 'Tamam' dedik.Mantık çerçevesinde ben bu konuyu destekliyorum. Yapılandırma konusu görüşüldü. VAR kayıtlarının açılması ile ilgili gündem gelmedi.taraftarının büyüklüğünü ve itici gücünü herkes biliyor.Fakat ben gerçekçi bir insanım. Hayal satmadım, burada da satmayacağım. Tekrarlamak istemiyorum ama şundan emin olsunlar; bitmiş iflas etmiş, kapısına kilit vurulacak noktaya gelmiş bir kulüp yaşamaya başladı. Devamı en azından garanti altına alındı. Kulüp yaşayacak ve günden güne iyiye gidecek."