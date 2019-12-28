Ben hayal satmayacağım

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Yiğiner'in yerine Ankaragücü başkanlığına seçilen Fatih Mert, açıklamalarda bulundu. Başkan Mert, futbolcular ile anlaşmak adına gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtirken anlaştıkları futbolcuların isimlerini yakında duyuracaklarını söyledi. Kulübe geleli 2 ay olduğunu ve hummalı bir çalışma içinde bulunduklarını vurgulayan Başkan, "Transfer yasağı, -3 puan cezası ve maddi zorluklarla mücadele ediyoruz. Ama Allah'a şükürler olsun hepsinde belli bir noktaya gelindi.
Kulübe can suyu verildi. Puan silme cezası ile ilgili 5 futbolcu vardı. 3 futbolcu ile anlaştık diyebiliriz. 2 tanesi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Transfer yasağı ile ilgili ise bizim belirlediğimiz bir oran üzerinden ilettiğimiz teklifin üzerinden yaklaşık 30-40 gün geçti.
Geçen hafta bunu mail yolu ile tekrarladık. Biz belli bir oran söylüyoruz bunu kabul eden herkesle anlaşma yapıyoruz. Belirli bir sayıda anlaşma yaptık" dedi.
KISITLI BÜTÇEMİZ VAR
Mert şöyle devam etti: "Şunu belirtmek istiyorum; Ankaragücü'nde transferin tamamını ödeyebilecek bir para yok. Kısıtlı bir bütçe var. Makul ve mantıklı çerçevede bir oran söylüyoruz. Bu oranda biz sizin ödemenizi yapalım, siz de bize geçici transfer yasağını kaldırma yazısını verin.
Biz de gidelim transfer yasağımızı açıp bu kulübün kadrosu güçlensin. Fakat bu şu demek değil; elimizdeki futbolculardan da memnunum. Gayet iyi niyetli mücadele ediyorlar. Ama bütün takımların ihtiyacı var. Bakıyorsunuz Sivasspor ligin lideri. Hocası bugün çıkıp '4 tane futbolcuya ihtiyacım var' diyor. Ankaragücü'nün de takviyeye ihtiyacı var."
DAİRE VEREREK ANLAŞTIK
"Ankaragücü'nü yaşatırsak sizler de alacaklarınızı daha çabuk ve daha kısa süre içerisinde alabilirsiniz. Ama Allah göstermesin Ankaragücü bir alt lige düştüğünde şu anda zaten geliri yok o zaman da olmayacak.
Biz anlaştığımız futbolculara burada farklı alternatifler de sunuyoruz. Mesela 2-3 futbolcu ile daire vererek anlaştık. Argümanların hepsini sunmaya çalışıyoruz. Biz iyi niyetliyiz gelin anlaşalım. Biz de sizin işinizi kolaylaştıralım diyoruz."
YASAĞIN KALKMAMA IHTIMALI YÜKSEK AMA…
"HOCAMIZIN
ve bizlerin tespit ettiği noktalarda çalışmalar 3-4 koldan yapılıyor. Yanlış anlaşılmasın 'Transfer yasağını açacağız' diye bir şey söylemiyorum. Olmama ihtimali daha fazla gibi görünüyor ama olma ihtimali de var."
YAYINCI KURULUŞ İLE HAREKET EDECEĞİZ
"KULÜPLER
Birliği toplantısında dikkatimi çeken konu şu oldu; yayıncı kuruluşun yetkilileri vardı. Bir sunum yaptılar. Kaçak yayınlardan dolayı 100 milyon Dolar civarında bir kayıptan bahsettiler.
Bu kayıp otomatik olarak bizleri de ilgilendiriyor. Yayıncı kuruluşun bizimle birlikte ortak hareket etme isteği var. Biz de buna 'Tamam' dedik. Kaçak yayının engellenmesiyle alakalı çalışmalar yapılacak.
Mantık çerçevesinde ben bu konuyu destekliyorum. Yapılandırma konusu görüşüldü. VAR kayıtlarının açılması ile ilgili gündem gelmedi. Sanırım bir dahaki toplantıda o da görüşülür. "
DAHA DA İYİ OLACAĞIZ
"ANKARAGÜCÜ
taraftarının büyüklüğünü ve itici gücünü herkes biliyor. Ankaragüçlüyüz. Tribünden, taraftarın içinden geldik. Taraftar şunu söylemek istiyorum; onlar benden çok ümitli sözler söylememi istiyorlar.
Fakat ben gerçekçi bir insanım. Hayal satmadım, burada da satmayacağım. Tekrarlamak istemiyorum ama şundan emin olsunlar; bitmiş iflas etmiş, kapısına kilit vurulacak noktaya gelmiş bir kulüp yaşamaya başladı. Devamı en azından garanti altına alındı. Kulüp yaşayacak ve günden güne iyiye gidecek."