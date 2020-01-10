Ankaralının yeni çilesi sayaç dayatması

Başkentte doğalgaz sayaçlarının kartlı sistemden faturalı sisteme geçmesi için sayaçların bozulduğu iddia edildi. Doğalgaz sayaçlarının kartlı sistemden faturalı sisteme geçmesi için vatandaşa dayatma yapan başkentgaz değişim bedeli olan 600 lirayı da peşin istiyor. Bir anda kış ayında böyle bir masraf çıkmasına tepki veren Ankaralılar bu uygulamanın durmasını bekliyor. SABAH Ankara'yı arayarak aynı dertten muzdarip olan birçok vatandaş seslerini duyurmak istediklerini belirtti. Kış aylarında günlerce doğalgazsız kalan sorununu çözmek için kurum kurum gezen vatandaşlar 'Bu Ankaralılara reva mı?' diye sordu.Batıkent Çakırlar bölgesinde ikamet eden 57 yaşındaki Can Ongun sayaç mağdurlarından sadece birisi. 3 gün boyunca doğalgaz olmadan soğuk evde kaldıklarını sayaçları değiştirmek için bu yola başvuran firmanın halka zulüm ettiğini söyledi. EPDK'ya ve gerekli kurumalara şikâyet dilekçesi veren Ongun, başkentgazda çalışan bazı ekiplerin sayaçları bilerek bozup sayacın faturalı sayaç olarak değiştirilmesi için bu işlemi yaptıklarını öğrendiğini söyledi.Düzenli olarak evine doğal gaz alan Ongun ailesi son bir ay içinde aralıklarla gelen başkentgaz kontrol ekibinin sayaçlarını bozduğunu iddia etti. Bir ayda 3 kez gelip kontrol yapan ekip herhangi bir arıza tespit edemedi. Son olarak 2 Ocak 2020'de aldıkları doğalgazı sayaca yüklemek isteyen Ongun ailesi arıza olduğunu görüp Başkentgazdan acil müdahale ekibi çağırdı. Acil müdahale ekibi sorunu gidermeye çalıştı fakat gaz kartı girişindeki kırığı görünce Ankara genelinde bu sorunun olduğunu eski sayaçların değiştirilmesi için sayaçların bilinçli kırıldığını veya arıza çıkarıldığını sözlü olarak beyan etti.SAYAÇ kart girişi bilerek kırılan ve bunun üzerine hakkını arayan Can Ongun SABAH Ankara aracılığı ile yetkililere seslendi: "Bu yaptığınız uygulama ayıp. Kış günü insanların gazını kesip sayaçlarını değiştirin diyorsunuz ve karşılığında 600 lira nakit para talep ediyorsunuz hiç mi vicdanınız yok? Ben ödeyebiliyorum ama durumu olmayan vatandaş ne yapsın? Taksitlendirme, kredi kartı ya da faturaya yansıtma da yapılmıyor, 600 lira vatandaştan nakit olarak isteniyor bu para yatırılana kadar da doğalgaz verilmiyor. Firma değişim yapacaksa değişimden önce vatandaşa bilgi verilsin ki kış aylarında kimse mağdur olmasın" dedi.

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