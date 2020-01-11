Engelliyi otobüse almayan şoför işten çıkarıldı

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ALTINDAĞ Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin önünde 9 Ocak'ta, otobüste rampa olmasına rağmen engelli bir vatandaşı Özel Halk Otobüsü şoförü tarafından araca alınmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine engelli vatandaş tekerlekli sandalye ile otobüsün önünü kesti, tepkisinin trafikteki diğer vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Özel Halk Otobüsü şoförüne çevrede bulunan vatandaşlar tepki verdi. Şoförü cep telefonuna kaydeden bir vatandaş ise "Akşam haberlerinde izlersin abi kendini" diye tepki göstererek aldığı kaydın yayımlanması ile birlikte konu büyükşehir tarafından incelendi. Olayın EGO Genel Müdürlüğü yetkililerine intikal ettirilmesi üzerine yapılan incelemenin ardından kusurlu görülen araç derhal parka çekildi ve araç sürücüsü süresiz olarak işten uzaklaştırıldı.