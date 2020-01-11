TFMD’den Bakan Varank’a ziyaret

BakanVarank, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde Rıza Özel başkanlığındaki Osman Altınışık, Cengiz Oğuz Gümrükçü, Özgür Şahiner, Volkan Yanardağ ve Serhat Çelik'ten oluşan TFMD yönetimini ağırlarken Bakanlık Basın Müşaviri Ramazan Cin'de 10 Ocak nedeniyle heyette yer aldı. Varank, uzun yıllardır gazetecilerin çalışmalarını yakından izleme şansına sahip olan birisi olduğunu belirterek, "Zor biz iş yaptığınızın en yakın şahitlerinden biriyim. Pek çoğu foto muhabiri arkadaşlarımdan sayesinde dernek çalışmalarınızı da yakından takip ediyorum" dedi. TFMD heyetine bakanlığının Anadolu Ajansı ile yayınladığı "Türkiye'nin Beyaz Kıta'ya Yolculuğu" adlı kitabı hediye eden Varank, mesleğin zor koşularına kitapta yer alan fotoğrafları çeken foto muhabiri Özge Elif Kızıl'ı da örnek gösterdi. TFMD Başkanı Rıza Özel ise Bakan Varank'a dernek çalışmalarını ve gazetecilerin çalışma koşullarını anlattı. Bakan Varank'a Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması ile de bilgi veren Özel, sergi ve söyleşilerle üniversitelere ulaştıklarını, her yıl dünyanın önemli isimlerini Türkiye'de ağırladıklarını, basılı yayınları ile meslektaşlarının sesi olmaya çalıştıklarını anlattı. Bakan Varank, Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nın "Türkiye Güzellikleri" kategorisinin jüri toplantısına katılacağını söyledi. TFMD heyeti Bakan Varank'a Türkiye'nin otomobili TOGG'un lansman töreni sırasında Cumhurbaşkanı ile birlikte olan fotoğrafını hediye etti.

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