HAIN PROPAGANDAYA 4 TUTUKLAMA

Her fırsatta sosyal medyada propaganda yapan FETÖ yandaşları, şimdi de halka açık alanlarda, tutuklu örgüt elemanları için propagandaya başladı. Ankara Metrosu'nda, sade bir vatandaş gibi görünerek FETÖ'nün propagandasını yapan iki provokatör, sözde KHK mağduriyeti ve darbeye karışan askerî öğrencilerin tutuklanması ile ilgili konuşmalar yaptı. Provokatörlerden birisi, Eskişehir'den geldiğini iddia ederek, müebbet hapis cezasına çarptırılan Hava Harp Okulu eski öğrencisi Fatih T. Ç.'nin annesi Melek Ç., için destek istedi. Diğer provokatör ise Melek Ç.'nin eylem yapamadığını, bunun adaletsizlik olduğunu iddia etti. Güvenlik güçleri tarafından daha önce, aynı provokatöre Melek Ç., ile Güvenpark'ta izinsiz bir şekilde eylem yaparken müdahale edilmişti. Provokatörün, burada çektiği bir videoda Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar'a tehditler yağdırdığı dikkat çekmişti.Ankara Metrosu'nda, 15 Temmuz'da katliam yapan, yıllarca vatandaşların kanını emeğini sömüren, askeri sırları satan, vatana ihaneti bir yaşam biçimi haline getirip dini değerleri kullanan FETÖ'cüleri savunan propaganda çalışması yapmaya başladı. Vatandaşların tepki gösterdiği FETÖ'cü hainlerin vatandaşlara "Yönetimin izni var" dediği de ortaya çıktı. Aynı zamanda 15 Temmuz gazisi olan EGO Genel Müdür Yardımcısı Fatih Eryılmaz da sosyal medya hesabından "Organize şekilde metro ve halkın kalabalık olduğu yerlerde biten ve FETÖ'cü hainlerin, hainliklerini utanmazca vicdan meselesi gibi propaganda eden mankurtlara müsamahamız yoktur. Görüldükleri yerde hukuk içinde gerekenin yapılması için çalışma arkadaşlarımız bilgilendirilmiştir" paylaşımında bulundu.Metrodaki yolcuların FETÖ propagandası yapan provokatörlere sessiz kalması, 250 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin tek kelime etmemeleri tepki topladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, söz konusu kişilere Metro'da konuşma yapabilmeleri için herhangi bir izin verilmediğini belirtti. Büyükşehir yetkilileri, "Metroda bu tarz olaylarla karşılaşıldığında müdahale ediliyor. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılıyor. Ancak bu durum çok önlenebilir bir şey değil" açıklamasında bulunuldu.MetrodaFETÖ propagandası ile ilgili konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Çeşitli yerlerde FÖTE ile ilgili eylemler yapılıyor, bunun bir ulaşım aracında yapılması manidar, Diyarbakır'daki mazlum anaların olayını farklı bir yerlere çekmeye çalışıyor. Bu kişilere güvenlik güçleri kesinlikle müsaade etmez. Zaten halkımız metroda gereken tepkiyi gösterdi. Emniyet yetkilileri de zanlıları gözaltına aldı" diye konuştu.

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