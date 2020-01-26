Bu kızlar her şeyi hak ediyor

AXA Sigorta, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Voleybol Takımı oyuncularına 200 bin lira başarı primi verdi. AXA Sigorta, ayrıca Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan millileri hazırlık ve olimpiyat süreci boyunca 1,4 milyon liralık sigorta güvencesi altına alacak. AXA Sigorta Genel Müdürlük binasındaki toplantıda AXA Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken, oyunculara poliçelerini takdim etti.

POZİTİF ENERJİ ALTYAPIMIZ OLDU

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Olimpiyatlara takım sporunda katılmak çok zor ama zoru başaran takım, bugünlere geldi. 2019 Eylül'de Ankara'daki Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda final oynayan takımımızın performansı, isteği, ülkenin bütünleşmesi, her taraftan yağan desteğin sonunda oluşan pozitif enerji, altyapımız oldu" dedi.

MARŞLARLA DA DESTEK VERDİK

AXA Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken ise federasyon ile yaptıkları iş birliğine değinerek, "İlk olarak Kupa Voley ile başlayan iş birliğimizi kısa zaman içerisinde Türkiye Voleybol Federasyonu ve Voleybol Milli Takımlar resmi sigorta sponsorluğu ve Efeler Ligi isim sponsorluğu ile daha da ileri bir boyuta taşıma şansı bulduk. Millileri tribünlerden ve ekran başından destekledik. Hatta tribünlerde de ses bulan ve genç millilerimizin seslendirdiği bir marşla da desteğimizi gösterdik" değerlendirmesinde bulundu.