Teknolojik duruş dirsek ağrısına neden oluyor

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, tablet ve bilgisayarın ergonomik kullanılmamasına bağlı ortaya çıkan problemlerden biri de dirsek ağrısı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Turan Çift, bu ağrılı durumun erken tedaviyle yüzde 90 oranında ameliyatsız tedavi edilebildiğini anlatıyor. Özellikle 35-55 yaş aralığındaki genç nüfusta görülen dirsek sorunlarının sıklığı teknoloji kullanımına bağlı olarak giderek artıyor. Dirseğin dış tarafından başlayan ağrı el bileğine kadar ulaşabiliyor. Doç. Dr. Hakan Turan Çift, bununla birlikte salon sporları yaparken kişinin kendini zorlaması, kapasitesinin üstünde ağırlık kaldırması sonucunda da dirsekte ödeme bağlı ağrının yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Dirsekteki ağrı yavaş yavaş ilerlediği için hastalar tarafından çok önemsenmiyor. Zaman içinde kolun kullanımının artmasına bağlı olarak da şiddetleniyor. Bu nedenle hastaların hekime geç başvurduğunu anlatan Çift, "Hastalar genelde ağrıların başlamasından 2-3 hafta sonra bize başvuruyor. En bilinen belirti dirseğin dış tarafında çıkıntılı kemik üzerinde artan şiddetli bir ağrı görülür" diye konuşuyor.