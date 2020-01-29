Deprem konvoyu yola çıktı

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ankara'daki kaymakamlıkların, belediyelerin, odaların ortak organizasyonuyla ve hayırseverlerin katkılarıyla Elazığ ve Malatya'ya ulaştırılmak üzere yardım malzemeleri hazırlandığı bildirildi. Merkez ve 25 ilçeden gelen yardım malzemelerini taşıyan konvoylardan birinin daha yola çıktığı belirtilen paylaşımda, "Seninleyiz Elazığ, seninleyiz Malatya" ifadelerine yer verildi.DEPREM felaketinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Haymana'da da depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve onlara destek olmak amacıyla yardım kampanyası düzenlendi. Kaymakam, Belediye, İlçe Tarım Müdürlüğü, STK'lar (Ziraat Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Esnaf Kefalet Kooperatifi, Şoförler Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, HABİAD),siyasi partiler, muhtarlar ve 7'den 77'ye bütün Haymanalılar seferber olarak çok kısa sürede yardım toplamayı başardı. Şehitler Meydanında kurulan yardım çadırında toplanan, ısıtıcı, battaniye, gıda kolisi, kaban/mont, ayakkabı-bot, yatak ve diğer kalemlerden oluşan yardım malzemeleri deprem bölgesine yollandı.YENIMAHALLELI vatandaşlar battaniye, kıyafet, çocuk bezi, kuru gıda malzemesi, elektrikli ısıtıcı gibi birçok insani ihtiyaç malzemesini belediye yetkililerine teslim etti. Belediye ekipleri tarafından tek tek elden geçirilerek yeniden paketlenen yardım kolilerinden çıkan mektuplar ise duygulandırdı. Biriktirdiği bozuk paralarını ve oyuncağını gönderen minik Elanur Özdemir'in mektubunda şu ifadeler yer aldı, "Sizi Seviyorum. Üzüldüm. Size hediye gönderiyorum."1.5 yaşındaki oğlunun oyuncaklarını depremzede çocuklara gönderen bir anne ise, oğlu adına şu satıları dile getirdi, "Henüz 1.5 yaşındayım. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum"Dikkat çeken mektuplardan bir tanesi ise, asgari ücretle çalıştığını ifade eden bir vatandaşa aitti. "Asgari ücretle çalışıyorum, pek param artmıyor. Siz daha az üşüyesiniz, sıcaklığınızı bir nebze olsun artırabilesiniz diye temiz, kıyafetlerimden gönderiyorum"KAYMAKAMLIĞIN organize ettiği, Pursaklar Belediyesi, Muhtarlar, Esnaf, Sivil Toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için hazırlanan insani yardım malzemeleri Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından, önceki gün sabah saatlerinde Elazığ'a ulaştırılarak ilgili kurumlara teslim edildi. Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından bölgeye gönderilen yardım malzemelerinde, toplanan kuru gıda, çocuk bezi, kışlık kıyafet, bot, ısıtıcı ve battaniye gibi malzemeler yer alıyor.ELAZIĞ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası bölge halkına destek olmak için başlatılan "Elazığ ve Malatya için Gölbaşı tek yürek" kampanyasında toplanan yardımlar yola çıktı. Vatandaşlar, evlerinden topladıkları battaniye, yatak, kıyafet, gıda malzemesi, elektrikli ısıtıcı gibi birçok ihtiyaç malzemesini Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'ndaki yardım toplama merkezine teslim etti. Kısa süre içinde battaniye, yorgan, yatak, çadır, ısıtıcı, bot, mont, kışlık kıyafetler, bebek ve çocuk kıyafetleri, bebek bezi gibi eşyalardan oluşan bir çok malzeme toplandı. Toplanan yardımlar, AFAD'la organize edilerek depremzedelere ulaştırılacak.DEPREM bölgesine Ankara Valiliği koordinasyonunda seferberlik başlatan Altındağ Kaymakamlığı ve Altındağ Belediyesi'nin TIRları Altındağ'dan uğurlandı. Yardım kampanyasına Altındağlı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Karapürçek Kapalı Spor Salonu'nda toplanan ihtiyaç malzemeleri, türlerine ve durumlarına göre sınıflandırıldı. Özenle paketlenen yardımlar, Altındağ Belediyesi personellerinin ve vatandaşların yardımlarıyla TIR'lara yüklendi.ETIMESGUT Kaymakamlığı, Sincan Kaymakamlığı, Etimesgut Belediyesi ve Sincan Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım elini uzattı. 'Ankara Elazığ ve Malatya için Tek Yürek' sloganıyla hazırlanan yardımlar TIRlara yüklenerek, depremzedelere ulaştırılmak üzere Ankara Valiliği'ne teslim edildi.

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