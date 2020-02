Ahmet TEZCAN: Başkentin nüfusu

Nüfusu tespit için eskiden sokağa çıkma yasağı ilan edilir ve gün boyu evlere kapatılırdık, görevli elemanlar koyun sayar gibi ev ev, tek tek bizleri sayarlardı. Kaç kişi olduğumuz bu çalışmalar toparlanıp değerlendirildikten sonra açıklanırdı. Sayımın tam yapılamadığını da haftalar sonra basından "bize sayım memurları gelmedi" diyen vatandaşın açıklamalarından öğrenirdik. Şimdi yurt sathında nüfus artışı hem de adres tespitli olarak anında yapılabiliyor. Şurası çok önemli: Her şeyimiz, her kurumumuz eskiden eve kapatılarak yapılan sayım gibi ilkeldi, teknolojik altyapısı yetersizdi ve gerçeği tam yansıtmazdı. Merhum, ardındanbu anlayışı büyük ölçüde değiştirmişlerdir haklarını teslim etmek lazım.Genel nüfus artış hızımız gerilemiş görünüyor bunu bilesiniz. Özellikle şehirlerde evli çiftler görüyoruz yanında nur topu yavrusuyla dolaşırken söz gelimi asansörde göz göze geliyor, soruyoruz; "?", aldığımız cevap "' miz". Eh, sonuçta nüfus o "bitane" lerle ilerlemiyor. Ancak onlar da haksız değil, çocuk şehirde tüketimi köyde üretimi körükler. İl ve ilçe merkezlerinde yani şehir hayatında yaşayanlarımızın oranı yüzdeolmuş, bir önceki yıltü.kişiden ancak'si belde ve köylerde yaşıyor. Her bakımdan köyü, köylüyü canlandırmak gerekiyor, aksi halde büyük şirketler köylere yerleşecek haberiniz olsun. Dünyanın gidişatı bu yönde.Başkentin nüfusukişi artarakkişiyle'dan sonra ikinci sırada yer aldı. 79,4 yıl ile erkeklerde yaşam süresi en yüksek il, kadınlarda da 82 yıl ile Antalya oldu. Geneldeyaş arası nüfus artmış ki bu çalışan nüfustur aynı zamanda. Bu arada çocuk nüfusumuz yüzdeve ihtiyar nüfusumuz yüzdeolarak gözüküyor. Cinsiyete göre baktığımızda da erkek nüfusu yüzde(41 milyon 721 bin 136 kişi), kadın nüfusu yüzde(41 milyon 433 bin 861 kişi) olarak kaydedildi. Ülkemizdeki yabancı nüfus bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi olmuş. Suriyeliler bu rakama dahil değil. Çocuk sayımız artsın, evimiz, sokaklarımız, okullarımız cıvıl cıvıl sağlıklı çocuklarımızla şenlensin istiyoruz geleceğin genç'si için, öncelikli dileğimiz bu

