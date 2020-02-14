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Badminton yarı final için sahada

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Badminton Milli Takımı yarı final için sahada
FRANSA'NIN Lievin kentinde devam eden Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın ikinci gününde, Kadın Badminton Milli Takımı Slovenyalı rakiplerini 5-0 yendi. Grup müsabakalarının son maçı Çekya ile yapacak Kadın Milli Takımı, aynı gruptan çıkan rakipleri Çekya'yı mağlup ederlerse çeyrek finale yükselecek. Erkek Badminton Milli Takımı ise Fransalı rakiplerine 5-0 mağlup olarak, gruplarında yer alan son rakipleri Macaristan ile yarışacak. Grupta Belçika ve Fransalı rakiplerine yenilen Erkek Milli Takımı, Macaristan ile yarıştıktan sonra Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonasına veda edecek.
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Badminton Milli Takımı yarı final için sahada
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