Badminton Milli Takımı yarı final için sahada

BUGÜN NELER OLDU

FRANSA'NIN Lievin kentinde devam eden Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın ikinci gününde, Kadın Badminton Milli Takımı Slovenyalı rakiplerini 5-0 yendi.Erkek Badminton Milli Takımı ise Fransalı rakiplerine 5-0 mağlup olarak, gruplarında yer alan son rakipleri Macaristan ile yarışacak. Grupta Belçika ve Fransalı rakiplerine yenilen Erkek Milli Takımı, Macaristan ile yarıştıktan sonra Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonasına veda edecek.