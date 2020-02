Ayvalı Mahallesi’ne kadın eli değdi

Keçiören'deki Ayvalı Mahallesi tarihte ilk kez kadın muhtar seçti. Seçim sürecinde tek tek kapıları çaldı. Kadınların desteği ile seçildi. Kadınlara vefa borcunu onlara yönelik projelerle ödemeye çalışıyor. Muhtarlar anlatıyor söyleşisinin üçüncü konuğu olan Keçiören'deki Ayvalı Mahallesi muhtarı Hüsniye Aydın, 39 yaşında. Yozgatlı. Lise mezunu. Evli ve 2 çocuk annesi. Eşi emekli polis. 25 yıldır Ayvalı Mahallesi'nde oturan Hüsniye Aydın mahallesini ve projelerini anlattı:Mahallemiz adını eskiden çokça bulunan ayvalardan alıyor. Her yer ayva ağacıymış. Ama artık tek bir ayva ağacı bile yok mahallede. Bu yüzden 'Ayvalı Mahallesi'ne ayvalar dikilsin' projesisin başlattık. Ayva ağaçlarını dikmek için hazırlıklar sürüyor. Ayva tatlısı ve hoşafı pişirecekleri günleri bekliyoruz. Mahallede 45 bin kişi oturuyor. 4 ilkokul, 4 ortaokul, 2 lise ve 1 üniversite var. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mahallenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Somalililer Ayavalı'nın en sevilen simaları. Onlar için Türkçe okuma yazma kursu bile açıldı. Eskiden hırsızlık olayları çok fazlaydı. Bekçilerin göreve başlaması ile birlikte asayiş olayları da azaldı. Aileler huzur içersinde yaşıyor. Keçiören Belediyesi park ve bahçeler ile temizlik güzel hizmet veriyor. Geri dönüşüm konusunda da mahalle sakinleri bir hayli duyarlı. Atık sıvı yağdan kâğıt ve plastik ürünlere kadar her atık ayrı ayrı toplanıyor. Hatta atık toplama kutusu yetmiyor bile.Mahallede kadınları evde oturmaktan kurtaran el emeği pazarı kuruldu. Kadınlar el emeği pazarı ile Keçiören'de ilk kez çok sayıda kadın ev ekonomisine katkı sağladı. 80'e yakın kadın yiyecekten el emeğine kadar çeşit çeşit yaptığı el işlerini pazarda satışa sunuyor. Pazarda kadınlar müzik eşliğinde hem satış yapıyor hem de dans edip eğleniyor. Ayrıca geçen yıl 600 kadının katılığı anneler günü etkinliği düzenlendi. Bu yıl kadınlar günü yapılacak.Mahalle büyük. Ancak sosyal faaliyet merkezi az. Atıl durumda olan Ayvalı spor salonu var. Salon gençlik merkezi olsun. Mahalle konağı da istiyoruz. Kütüphane eksiğimiz var. Bir kütüphanemiz olsun. Çocukların ders çalışabileceği sesiz ve temiz bir ortam yok.AYVALI Şehit Salim Maraş İmam Hatip Ortaokulu yanındaki boş alan vardı. Burasını lavanta bahçesine çevirdik. Isparta'dan 150 tane lavanta fidesi getirtildi. Lavanta ve çam fidanı dikim törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Ayvalı Mahallesi Muhtarı Hüsniye Aydın, Okul Müdürü Osman Kanıt, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. 150 lavanta, 100 çam fidanını diktik. Fidanları öğrenciler suluyor.yıllarda mahallenin 3'te 1'ini oluşturan kardeşler kooperatif vardı. Yapışık dubleks dairler vardı. Her dublekste 2 aile oturuyordu. 2000'li yıllarda dönüşüm başladı o dubleksler yıkılarak apartmanlar yapıldı. Mahallede nüfus arttı ve alt yapı yetersiz kaldı dönüşümle birlikte. Şimdilerde o dubleks evler kalmadı, mahallede gecekondu da yok.

