Derbinin kazananı Ankara olacak

Altınışık: Gençlerbirliği de bizim takımımız Ankaragücü de… Sahadan kim galip ayrılırsa ayrılsınolacakYıldırım: Haftanın en tempolu ve en kaliteli maçı olacak. Kalecilere çok iş düşecek!ve şanslı olan takımSüper Lig'de yarın futbolseverler Eryaman Stadyumu'nda Başkent derbisine tanıklık edecek.arasında oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Kritik bir maça sahne olacak mücadeleyimasaya yatırdı… Geçmişte Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nü de çalıştıran"Ankaragücü'nde hızlı bir çıkış başladı. Fenerbahçe galibiyeti onlara çok moral verdi. Gençlerbirliği de Alanya maçıyla moral buldu.Küme düşme potasına girildiğinde pek bir şeyi kalmıyor. Ankaragücü için taraftar önemli. Deplasmanda olunca yeterli sayıda taraftarı olmayacak. Gençlerbirliği'nin kalitesi de iyi.Ankaragücü'nün daha fazla ihtiyacı var. Kazanan bir adım öne geçer.", "Derbide 2 tarafı da kazanma odaklı düşünebiliriz. Derbinin favorisi olmaz. Gençlerbirliği cephesinden baktığınız zaman kazandığında lig için çok rahatlayacağı bir ortam oluşacak.Hem de Gençlerbirliği'nin yanına kendini yukarı atacak.Reşit Akçay kendi oyun sistemini ve oyun felsefesini takımına yansıttığını görüyoruz. Kendi kadrosunun kapasitesini en maksimum düzeyde kullanarak oynayan bir Ankaragücü var. Gençlerbirliği'nde ise Stancu'nun sakatlanması takıma biraz zarar verdi. Hamza hoca geldiğinden beri iyi futbol oynayan bir takım var. En az hata kim yaparsa o takımın kazanır.""2 takımında gönül ister ki Ankara'nın iki güzide ekibi üst sıralara oynasın.Galibiyete daha fazla ihtiyacı var."ESKI Fifa Kokartlı Hakem Bülent Yıldırım, "Bir yanda 1910 doğumlu,diğer yanda 1923 doğumlu,iki tarihi ekolün, Türk futbolunun temel taşlarından olan iki güzîde Ankara takımının maçı! Maçtan önce, Türk futbolunun en renkli başkanlarından İlhan Cavcav'ı saygı ve rahmetle anıyorum. Her iki takım da, hücuma çok hızlı çıkabilen,inanılmaz süratli teknik ayaklara sahip. Bir yanda Lobjanidze, Michalak, Rodrigues ve Orgill; diğer yanda Sessegnon, Sio, Baiano, Stancu! İddia ediyorum haftanın en tempolu ve en kaliteli maçı; ligin faul standardı en yüksek hakemlerinden biri olan Ali Şansalan yönetecek! Kaleci Friedrich ve Nordfeldt' e çok is düşecek! Az hata yapan ve şanslı olan kazanabilirSABAH Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, "Ankara derbisinde G.Birliği ve Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Sürece baktığımızda hem Gençlerbirliği'nin hem Ankaragücü'nün küme düşmeme potasından uzaklaşma gibi bir çabası söz konusu. Ama her iki takımımızda Ankara'nın değeri. Son hafta maçlarına bakıldığında 2 takımı da izledim. Gençlerbirliği'nin de Ankaragücü'nün de çok dinamik bir yapısı var. İyi oynayan kazansın denir ya bence hak eden kazansın. Sahada iyi futbol oynayıp da karşılığını alamamaktansa hak edip karşılığını almak daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Gençlerbirliği de bizim takımımız Ankaragücü de bizim takımımız kim kazanırsa kazansın sahadan kim galip ayrılırsa ayrılsın kazanan biz olacağız."ESKI TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK, "Hem Gençlerbirliği hem Ankaragücü, Ankaramızı Süper Lig'de temsil eden ve geçmişi olan içerisinden de çok önemli futbolcuların çıktığı iki güzide kulüp. Ben biraz Gençlerbirliği'ne yakınım. Gönül arzu ediyor ki ikisi de ligde kalsın çünkü Başkent'e yakışır iki kulübün olması. Her iki takımda kritik bir noktada. Ankaragücü düşme hattından biraz yukarı çıktı. Ama yine kritik bir noktada gönlüm ikisinin de beraberliğini arzu eder. Puan alsın hem de düşme hattından yukarı çıksın. Gönlüm ikisinin de ligde kalmasıdır"Eski Ankara Valisi Saffet Arıkan Bedük, "Ankaragücü de Gençlerbirliği de Ankara'nın gerçekten iki göz bebeği. Spor alanında Ankaramızın sesini ve gücünün göstermesi bakımından fevkalede anlamlı. O nispette de destek arayışı içerisinde olan ve hepimizin desteklediği iki takım. İyi oynayan kazansın diyorum. Başarılar diliyorum. Ankaragücü kazanır diyorum ama belli de olmaz"Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, "Bu maç 6 puanlık bir maç. İki takımında ihtiyacı var. Dostluk kazansın, iyi oynayan kazansın. Beraberlik iki takımada yarar. Kazanan Ankara olacak. Gençlerbirliği'nde yıllardır yöneticilik ve asbaşkanlık yaptım. Gençlerbirliği'nin kongre üyesiyim. Gönlüm Gençlerbirliği'nden yana."Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Şen, "Derbi berabere biter. Kadrolarına ve antrenörlerine bakıyorum. İki takımda çok kaliteli. Ankaragücü'nün yeni yönetimini gayet iyi buluyorum. Son günde bu kadar isabetli transfer yapmalarını tebrik ediyorum. Özellikle Lüksemburglu Rodrigues. 15 transferi 1 güne bütün bunları sığdırmak beceri işidir. Tebrik ediyorum. Hamza son derece iyi bir antrenördür. Gençler'in iyi bir kadrosu var. Birkaç maçı da şansa kaybettiler."

