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3 büyük turu da istiyorum

Kariyerini Malezya’nın Sapura takımında sürdüren milli bisikletçi , yol bisikletinin üç “grand tour”unda () kürsüye çıkmayı hedeflediğini söyledi

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
3 büyük turu da istiyorum

TÜRK bisikletinin önde gelen temsilcilerinden Ahmet Örken, Kovid-19 süreci, Sapura takımına transferi ve hedeflerine ilişkin açıklamalar yaptı. Milli sporcu, spor organizasyonlarının ertelendiği ya da iptal edildiğini hatırlatarak, "Her sporcunun hayali olan olimpiyatlar bir yıl ertelendi. Uluslararası birçok yarışa katılacaktım. Sporcular açısından tüm planların alt üst olduğu bir sene" dedi.

EVDE TEKNOLOJİK ALETLERLE ÇALIŞIYORUM
Zorunlu olmadıkça evden çıkmadığını söyleyen Ahmet, "Evde teknolojik aletlerle antrenmanlarıma devam ediyorum. Bu süreci bisikletten uzak kalmadan değerlendirmeye çalışıyoruz" derken antrenmanlara odaklanmakta zorlandıklarını anlatarak, "Hedefim, Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Aynı zamanda Uluslararası 3 büyük turda da (Fransa, İtalya ve İspanya) podyumda olmayı, etap kazanmayı çok istiyorum" diye konuştu.

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3 büyük turu da istiyorum
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