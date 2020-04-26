Devletin yardımı üst düzeyde

SPOR Genel Müdürü Mehmet Baykan, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Farkındaysanız ligler böyle tescil olsun ya da oynanmasın yönündeki yaklaşımlar sönümlendi. Neden; UEFA'nın bu tavrından sonra. Türkiye Futbol Federasyonu da UEFA'nın, FIFA'nın üyesi bir kuruluş. Aslolan liglerin tamamlanması virüs izin verirse" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ SENE OLİMPİYATLAR VAR

Baykan, ekonomik sıkıntılar yaşayan kulüplerin amatör branşları kapatması gerektiği yönündeki görüşlere karşı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Olimpiyat var önümüzde; kulüplerimizin bünyesinde olimpik sporcularımız var. Dolayısıyla bugünün hengâmesinde bunlar konuşulabilir. Biz zaten her yıl amatör kulüplerimize karınca kararınca bütçemiz ölçüsünde destekte bulunuyoruz."



"BULAŞIK YIKAMAYI ÖĞRENDİM"

PANDEMI sürecinde evde nasıl vakit geçirdiğini de anlatan Baykan, "Bulaşık yıkamayı öğrendim. Yemek yapma konusunda maharet sergileme imkânım olmadı. Ama işte yumurta kırıyoruz, yağda sucuk kızartıyoruz, kahvaltı hazırlıyoruz" dedi.