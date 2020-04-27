Haydi, tokyo için salona

2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcular, evlerine yakın spor tesislerinde bireysel olarak antrenman yapabilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan spor tesisleri tekrar milli sporcuların kullanımına açıldı.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLSİN

Milli sporcular için kullanıma açılan spor tesislerinde, sporcular istedikleri zaman bireysel olarak antrenman gerçekleştirebilecek. Milli sporcuların evlerine yakın tesislerde antrenman yapabilmeleri için tüm imkanları seferber edilmesi talimatını veren Bakan Kasapoğlu, sporcuların çalışmalarını da yakından takip edilmesini istedi.

ERTELEMEYİ ŞANS OLARAK GÖRÜYORUZ

Bakan Kasapoğlu, sporculardan karamsarlığa kapılmamalarını isteyerek, " Tokyo için uzun zamandır çok ciddi gayret gösteriyorlar. Buna bizzat şahidim. Bu erteleme sonunda sporcularımızın emekleri zayi olmayacaktır. Hatta, daha çok madalya ve daha üstün performansla bu süreci taçlandırmak için ek süre olarak görüyorum. Önümüzdeki yıl daha güçlü bir şekilde ülkemizi, şanlı bayrağımızı ve milletimizi hep birlikte temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.