Amatörlere 1 milyon maske

TÜRKIYEGenel Başkanı,''Bugünler birlik günüdür. Amatörcamialar olarak bu zor günleribirlikte aşacağız" dedi TürkiyeFutbol Federasyonu (TFF) veTürkiye Amatör Spor KulüpleriKonfederasyonu (TASKK) tarafından10 binamatörkulübünyanısırahakemler,saha komserleri ile kulüpçalışanlarına 1 milyon maskedağıtıldı. Türkiye Amatör SporKulüpleri Konfederasyonu(TASKK) Genel Başkanı. "TFF ve TASKK olaraksponsorumuza çok teşekkürediyorum. Üyemiz olan veolmayan tüm paydaşlarımızamaskelerini ulaştırmaya çalışıyoruz.Bu günler birlik günüdür.Amatör camialar olarakbu zor günleri birlikte aşacağız.Her durumda birlik ve beraberliğevurgu yapıyoruz" diyekonuştu.