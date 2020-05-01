Amatörlere 1 milyon maske

TÜRKIYE Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK)
Genel Başkanı Ali Düşmez
,''Bu
günler birlik günüdür. Amatör
camialar olarak bu zor günleri
birlikte aşacağız" dedi Türkiye
Futbol Federasyonu (TFF) ve
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri
Konfederasyonu (TASKK) tarafından
10 bin
amatör
kulübün
yanı
sıra
hakemler,
saha komserleri ile kulüp
çalışanlarına 1 milyon maske
dağıtıldı. Türkiye Amatör Spor
Kulüpleri Konfederasyonu
(TASKK) Genel Başkanı Ali Düşmez
. "TFF ve TASKK olarak
sponsorumuza çok teşekkür
ediyorum. Üyemiz olan ve
olmayan tüm paydaşlarımıza
maskelerini ulaştırmaya çalışıyoruz.
Bu günler birlik günüdür.
Amatör camialar olarak
bu zor günleri birlikte aşacağız.
Her durumda birlik ve beraberliğe
vurgu yapıyoruz" diye
konuştu.