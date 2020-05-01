Ankara armudu Akyurt’un simgesi olacak

Birliği tarafından da desteklenen 'Rol Model Ankara Armudu' projesi Akyurt'ta hayata geçiriliyor. 35 dönümlük arazi üzerine bin adet ahlat fidanı dikilmesi ile başlayan projede ise hedef Ankara Armudunu Akyurt'un simgesi haline getirmek. Ankara Armudu özellikle Orta Anadolu'da yetişen bir tür olmasının yanında, ahlat ağacına yapılan armut aşısıyla da verimli hale geliyor. Akyurt'un kırsal bölgelerinde bol miktarda bulunan ahlat ağaçları Ankara Armudu'nu yeniden canlandırmada kilit rol oynayacak. Projenin başlangıcında çiftçi ve vatandaşlara Akyurt Halk Eğitim Merkezi ile birlikte genel ağaç budama ve aşılama eğitimi verildiğini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık "Geçmişte Akyurt ve çevresi Ankara Armudu bakımından zengin bir bölgeydi. Amacımız, Ankara Armudu'nu ait olduğu topraklarda canlandırmak, bakımlı ağaçlar yetiştirerek sağlıklı bir üretim yapmaktır" dedi.