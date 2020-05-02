Aileme zaman ayırmak için iyi bir fırsat oldu

TÜRKIYE Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ koronavirüs sürecini SABAH'a anlattı. Günlerini ailesiyle birlikte geçiren Üstündağ, salonda sporcularla birlikte olmayı özlediğini ifade etti. Üstündağ, "Avrupa'da birçok ülke liglerini iptal ederek voleybol faaliyetlerini sonlandırdı ancak biz federasyon olarak önümüzdeki sezonun planlanmasını yaparak sağlıklı bir şekilde açıklama yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. Üstündağ, "Kulüplerle, antrenörlerimizle ve sporcularımızla iletişimimiz devam ediyor. Sporcu geçmişi olan bir Federasyon Başkanı olduğum için spordan kopmamız imkansız. Evde yürüyüş yapıyorum. Ailemle vakit geçiriyorum" dedi.

EVDEYİZ AMA İŞİMİZ DEVAM EDİYOR

Evde geçirilen süreçte de işlerin devam ettiğini söyleyen Üstündağ, "Market alışverişi dışında ev işlerine pek yardımcı olduğumu söyleyemem. Evdeyiz ama işimiz devam ediyor. Günün büyük bir çoğunluğu telefon görüşmeleri ile geçiyor. Bakanlığımız, Avrupa Voleybol Konfederasyonu ve Uluslararası Voleybol Federasyonu ile iletişimimiz ve çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

HEPİMİZ VOLEYBOLU ÇOK ÖZLEDİK

Üstündağ, "Voleybolu çok özlediklerini ifade ediyorlar. Ben de voleybolu özlüyorum. Bu dönemde evde kalmalarını ve kendilerini oyalayacak güzel aktiviteler bulmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU İLE TEMAS HALİNDEYİZ

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koronavirüs sürecindeki gelişmeleri takip ettiklerini belirten Üstündağ, "Bakanımız ile de görüşmelerimiz devam ediyor. CEV, takvim ile ilgili kararını verdi ama FIVB kararını ay sonunda verecek. Buna bağlı yeniden durum değerlendirmesi yapmak üzere Bakanımız ile video konferans görüşmesi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.