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Düğün davetli listesi 14 gün saklanacak

Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Düğün davetli listesi 14 gün saklanacak
KEÇIÖREN Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür, Spor ve Gençlik Merkezi'nde bulunan salonda gerçekleştirilen ilk düğün sünnet düğünü oldu. Bu kapsamda Tuğba ve Bekir Yılmaz çifti, çocukları Berat Yılmaz'ın sünnet merasimine katılan davetlilere sosyal mesafe kuralı gereği karşılama ve uğurlama merasimi yapmadılar. Keçiören Belediye Başkan Turgut Altınok, "Belediyemiz tarafından salonun girişine konulan dezenfektan ile ellerini hijyenik hale getiren davetlilerimiz ateşleri ölçülerek salona alındı. Sosyal mesafe kuralını hatırlatan etiketler yerlere yapıştırılırken, ikramlar da tek kişiye özel şekilde paketlenerek davetlilere sunuldu. Takılar için ise sandık kullanılarak sosyal mesafenin korunmasına özen gösterildi. Toplu fotoğraf çekimleri yine sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi" dedi.Altınok, aynı zamanda düğüne davetli olan misafirlerin isim ve iletişim bilgilerini de 14 gün boyunca saklayacaklarını kaydetti.
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Düğün davetli listesi 14 gün saklanacak
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