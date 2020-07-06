Bilinçlendirme standı milli parka kuruldu

TÜRKIYE'NINTermal ve Turizm Cenneti olan ve Türkiye'de ilk Sıfır atık ilçesi Kızılcahamam'da sıfır atık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kızılcahamam Belediyesi sıfır atık ekibi haftasonu, Soğuksu Milli Parkı'na sıfır atık standı açarak ilçeye gelen misafirlere sıfır atık hakkında bilgi verdi. El broşürü ve sıfır atık poşeti dağıttı. Milli parka mavi sıfır atık konteynırları da bırakıldı. Görevliler misafirlere Başkan Acar'ın selamlarını iletti. Belediye Başkanı Süleyman Acar, daha sağlıklı çevre ve temiz bir dünya için, bir yandan ekonomik büyümeyi desteklemenin, diğer yandan da doğal ve tarihi güzelliklere sahip ilçemizi çevre kalitesini artırmanın temel hedefleri olduğunu, sıfır atık projesinin, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi için bir fırsat olduğunu söyledi.