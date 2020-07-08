Halkbank’ın yıldızları yuvada kaldı

2020-2021 sezonu kadro yapılanmasını tamamlayan Halkbank, iki yıldızı Efe Bayram ve Hakkı Çapkınoğlu ile 'devam' dedi. Halkbank altyapısından yetişen Efe Bayram, 2002 doğumlu, 195 santimetre boyunda, smaçör pozisyonunda görev yapıyor.HALKBANK'IN milli oyuncularından Hakkı Çapkınoğlu da yeni sezonda Ankara'da, Halkbank ailesi içinde bir yıl daha geçirecek olmanın kıvancını yaşadığını söyledi. Yeni sezondan umutlu olduğunu ifade eden Çapkınoğlu, 202 santimetre boyunda, orta oyuncu olarak görev yapıyor. Başarılı sporcu oynadığı takımlarda şampiyonluklar yaşarken, bu mutluluğunu bireysel ödüllerle de taçlandırdı.2020-2021 sezonu hazırlıkları için bir araya gelen Halkbank Voleybol Takımı oyuncularına sağlık taraması yaptı. Koru Hastanesi'nde oyuncuların EKO, EKG'leri çekildi; efor testi ve genel check-up uygulandı, kanidrar örnekleri alındı.Sporcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarının COVID-19 test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.