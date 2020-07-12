Kırıkkale’de kontrolden çıkan minibüs takla attı

KIRIKKALE'DE sabah saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 30. kilometresinde Yeinyapan köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 34 VP 2675 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu tarım arazisine takla atarak devrildi. Kazada sürücü A.Ö. (41) ile yolculardan A.A. (52), O.E. (64) ve N.K. (53) yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hakan GÖKKAYA