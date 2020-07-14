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Liseli Yunus’tan pandemi yazılımları

Lise öğrencisi Özbek (16), pandemi sürecinde gittiği memleketi ’de yazılım üzerinde projeler yaparak boş zamanını değerlendirdi

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Liseli Yunus’tan pandemi yazılımları
Koronavirüs salgını nedeniyle Ankara'dan memleketi Hakkari'ye giden Üçler Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Yunus Emre Özbek, 3 aylık pandemi sürecini yazılım üzerinde projeler yaparak değerlendirdi. Hakkari'deki evinde boy ölçer, cisim algılama ve akıllı robot kol yapan Özbek, tek hedefinin İHA yapmak olduğunu söyledi. Özbek, "Pandemi sürecinde kendimi yazılım projeleri üzerine geliştirdim. Yazılım öğrenmenin bir sürü dalı vardır. Ben de robotik kodlamayı seçtim. Robotik kodlamaya daha çok ilgim vardı. İnternette bol bol araştırma yaparak kendimi geliştirdim. Girmediğim site ve izlemediğim video kalmadı. Böylece proje yaptım. Boy ölçer, cisim algılama ve akıllı kol robot yaptım" dedi.

AKILLI ROBET VE SONER CİHAZI
Özbek, "Akıllı kol robot yaptım. O da o hamleleri kaydediyor. Başlat butonuna bastığımız zaman o hareketleri yapıyor. Bu robotu fabrikalar da kullanabilir. Özellikle araba parçaları birleştirirken sağdan parça alıyor ve sola dönüyor. Arabanın parçasını yerleştiriyor. Her fabrikada bu tür robotlar var. Kek yapma fabrikasından tutun da büyük projelere kadar bu tür robotlar var. Ben de bu projeyle çakmakları kaldırdım. Çok sorun yaşadım. Motorların titremesi, titremeyi engellemek için bir ay uğraştım. Ama en sonunda artık projem olumlu oldu. Bu da beni çok mutlu etti. Denizin altında canlıları görüntülemek için sonar cihazı yaptım. Sonarın altında servo motor var. 180 derece dönüş yapmamızı sağlıyor. Onun üstüne bir mesafe sensörü taktım. Onunla mesafe sensörü döndürürken canlılar var mı? diye bakıyor. Bir anlamda da dönüyor. Cisim gördüğü zaman da ötmeye başlıyor. Kaç santim ya da kaç metre uzaklıkta olduğunu buluyor. Bu da genelde teknelerde kullanılıyor" diye konuştu.

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Liseli Yunus’tan pandemi yazılımları
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