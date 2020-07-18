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'ye sürprizi

ile emniyet bir oldu, polisleri çok seven engelli ’ye düzenledi. Sefa polis aracıyla gezdirildi

Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
Sefa Emre'ye doğum günü sürprizi

Pursaklar'da yaşayan ve polisleri çok sevdiği öğrenilen Sefa Emre'ye Pursaklar Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Engelliler Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen doğum günü kutlamasına Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve polisler katılarak Sefa Emre'nin mutlu anlarına tanıklık ettiler.Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sosyal Tesislerin bahçesinde gerçekleştirilen doğum günü sürprizinde, polisleri çok seven polislik mesleğine ve polislere hayranlık duyan Sefa Emre'nin mutlu olması için ekip aracıyla gezdirilerek hediyeleri verildi. Pursaklar Belediyesi ile beraber doğum günü sürprizi gerçekleştirdiklerini dile getiren polis ekipleri, "Emre Sefa'nın yüzündeki tebessümü görmek bizlere gurur verdi" ifadelerini kullandı.

ENGELLER SEVGİ VE EMPATİYLE AŞILIR
Başkan Ertuğrul Çetin; ''Sefa Emre kardeşimin doğum gününü çok sevdiğini öğrendiğimiz polis arkadaşlarımızla birlikte Engelliler Sosyal Tesisimizde kutladık. Hayattaki tüm engellerin sevgi ve empatiyle aşılabileceğini düşünüyorum. Birlikte yaşamak için asla engel tanımıyoruz. Sefa Emre kardeşime ailesi ile huzurlu bir ömür temenni ediyorum. Nice hayırlı yaşları olsun" dedi.

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Sefa Emre'ye doğum günü sürprizi
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