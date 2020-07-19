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Yahşihan’da yeni cami için ilk kazma vuruldu

’nin Yahşihan ilçesi merkezinde bulunan caminin nüfus kapasitesine yetersiz kalmasının ardından harekete geçen Yahşihan Belediyesi, “ Cami’nin” yapılması için ilk kazmayı vurdu

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Yahşihan’da yeni cami için ilk kazma vuruldu
Yahşihan'da her geçen gün artan nüfus ile birlikte ilçe merkezinde bulunan eski caminin kapasitesinin yetersiz kalması ve meydana yeni tasarım oluşturulması açısından günümüz mimarisiyle şık bir şekilde tasarlanan "Yeni Merkez Camii" inşaatına dualar eşliğinde başlanarak ilk kazma vuruldu. Kadıoğlu Mahallesine yapılan Yeni Merkez Camii inşaatı çalışmaları Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası dualar eşliğinde başladı. Törene, Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Yahşihan İlçe MüftüsüMuharrem Evirgen, meclis üyeleri ve Yahşihan halkı katıldı. Törende konuşma yapan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Yeni Merkez Camimiz yapıldıktan sonra güzel bir meydana sahip olacağız. İlçemize yapılan tüm hizmetler bizim için çok önemlidir. Camimizde önemli hizmetlerimiz arasında yer alıyor. Buradan camimize destek vereceğimizin taahhüdünü veriyorum. Camimiz ilçemize çok yakışacak. Yeni Merkez Camimizin ilçemize ve tüm İslam âlemine hayırlı olması dileğiyle. Katkısı olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Hakan GÖKKAYA / KIRIKKALE

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Yahşihan’da yeni cami için ilk kazma vuruldu
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