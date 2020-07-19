Yenimahalle’de yaz konserleri doludizgin

PANDEMI sebebiyle kültür sanat etkinliklerine ara veren Yenimahalle Belediyesi yaz konserleriyle doludizgin geliyor. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Birbirinden değerli sanatçıların Yenimahallelilerle buluşturulacağı yaz konserleri 20 Temmuz'da başlayıp 9 Eylül'e kadar devam edecek. Yaklaşık 2 ay sürecek olan açık hava yaz konserlerinde sevilen sanatçılar Savaş Yakuboğlu, Cem Özbek, Coşkun Koyuncu, Duygu Kutlu, Ersin Perçin, Evren Çelik, Serdar Şimşek, Sezen Yurtseven, Tanju Topal, Yusuf Aydın, Yüksel Didikoğlu, Pırılay Pekpak ve Tolga Kaya birbirinden güzel şarkı ve türküleri Yenimahalleliler için yorumlayacak. 20 Temmuz Pazartesi günü itibariyle her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yapılacak olan etkinlik çerçevesinde Ragıp Tüzün Mahallesi'nde 3, Batıkent Meydan'da 3, Gazi Mahallesi'nde 2, Şentepe'de 2, Ata Mahallesi'nde 2, Serhat Mahallesi'nde 2, Turgut Özal Mahallesi'nde 2 konser olmak üzere toplam 16 ayrı konser verilecek.