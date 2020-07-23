Sporla tanışıp dünyaya açıldılar

Sporda başarı gösteren görme engelli milli yüzücü Fatma Tülay Hayran, Dünya Şampiyonu Atlet Havva Elmalı ile kılavuz antrenörü Hasan Deniz Kalaycı, Keçiören Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından her hafta perşembe günü yayınlanan 'Keçiören'in Yıldızları'
programına konuk oldu. Misafirler kendilerinden, spor yaşamlarından söz etti. Havva Elmalı daha 16 yaşında. Türkiye ve dünya şampiyonlukları, rekorları var.
Spora çok hareketli bir çocuk olduğu için başladı. Annesi araştırdı, enerjisini atması için atletizm yapmasına karar verildi. Havva, Şehit Ertan Akgül Anadolu Lisesi'nde okuyor.
Spora başlayınca özgüveni arttı. Evden çıkmak istemeyen Havva artık dışarıda gezmeyi çok seviyor. İlk antrenmanından bir ay sonra Türkiye Şampiyonası'na katıldı.
ZAMANI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRDİ
Henüz 14 yaşındaydı, hırslandı, çok çalıştı. Türk bayrağını gönderme çektirme, İstiklal Marşı'nı dinletme hayali kurdu. Macera şampiyonluk başarıları ile devam ediyor. Gelişmenin durmaması gerekiyor. Bu yüzden sezon bitmesine rağmen hep çalışıyor. Tatil yapmıyor. Pandemi döneminde antrenman sayısını ikiye katladı. Koşu bantı ve hareket çalıştı. Zamanı çok iyi değerlendirdi.
İÇİMDE HEVESTİ YÜZMEK
Milli yüzücü Fatma Tülay Hayran ise, Altındağ'daki Göreneller Görme Engelliler İlkokulu öğretmeni. Hayalini gerçekleştirdi, bitirdiği okula öğretmen oldu. 1980'de Amasya'da dünyaya geldi. Ailesi onun eğitimi için başkente taşındı. Üniversiteyi bitirerek özel eğitim öğretmeni oldu. Fatma Hoca spora nasıl başladığını şöyle anlattı: "Bizim zamanımızda spor engellilerde yaygın değildi. Ben çok özenirdim. Yüzme yarışmalarını takip ederdim televizyonlardan. Ama engellilerin katıldığı yarışma ya da şampiyonlar yoktu. İçimde hevesti yüzmek. Ancak öğretmen olduktan sonra yüzmeye başlayabildim. Kendim için geç olduğunun farkındayım ama engellilere örnek olmak istedim."
1 YILDA OLUŞAN FARK
"Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Hocalarım yetenekli olduğumu söyledi. Bunun üzerine özel ders aldım. Yüzmenin tekniğini öğrendik. Yine şampiyonaya katıldım. Hocalarım bir yılda büyük başarı gösterdiğimi söyledi. Beni milli takıma aldılar. Kamplara katıldı. Gündüz öğretmenlik yapıyordum, geceleri yüzme antrenmanlarına gidiyordum. Sporu seviyorum. Her engelli spor yapsın. Ailem bana çok destek oldu. Bana engelli olduğumu hissettirmediler. Ailem koruyucu davranmadı."
'ANTRENMAN ARKADAŞIM BANA GÜÇ KAZANDIRIYOR'
HAVVA yarış öncesi müzik dileyerek kendisini motife ediyor. Yere sırt üstü uzanıyor. Hem bedensel engelli hem down sendromlu hem de otistik sporcular bir arada antrenman yapıyor. Havva arkadaşları için, "Birbirimizden güç alıyoruz. Çok iyi bir ekip oluşturduk. Ailelerimiz bile görüşüyor. Birbirimizden çok şey öğrendik" dedi.
İPLE BAĞLI KOŞUYORLAR
HASAN Deniz Kalaycı, Havva Elmalı'nın hem kılavuzu hem de antrönürü. Futboldan atletizme geçmiş. Kılavuz antrenör, engellinin gözü kulağı ve eli. Görme engelliler parkurdan çıkmasın diye kılavuz ile koşuyor. Sporcu hangi madalyayı aldıysa kılavuza da o madalya veriliyor. Sporcu altın kazandıysa kılavuza da altın madalya alıyor. Kılavuz da sporcunun yanında kürsüye çıkıyor. Her türlü zorluğu birlikte aşıyorlar. Koşarken kılavuz ile sporcuyu arada bir ip bağlıyor. Çok sıkı kurallar var. Yarışta birbirleriyle konuşamıyorlar. Kılavuzun kolu önde bulunamıyor. Kurallar ihlal edilirsi hemen diskalifiye oluyorlar.