Sporla tanışıp dünyaya açıldılar

Sporda başarı gösteren görme engelli milli yüzücü Fatma Tülay Hayran, Dünya Şampiyonu Atlet Havva Elmalı ile kılavuz antrenörü Hasan Deniz Kalaycı, Keçiören Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından her hafta perşembe günü yayınlananprogramına konuk oldu. Misafirler kendilerinden, spor yaşamlarından söz etti.Spora çok hareketli bir çocuk olduğu için başladı. Annesi araştırdı, enerjisini atması için atletizm yapmasına karar verildi.Spora başlayınca özgüveni arttı. Evden çıkmak istemeyen Havva artık dışarıda gezmeyi çok seviyor. İlk antrenmanından bir ay sonra Türkiye Şampiyonası'na katıldı.Henüz 14 yaşındaydı, hırslandı, çok çalıştı. Türk bayrağını gönderme çektirme, İstiklal Marşı'nı dinletme hayali kurdu. Macera şampiyonluk başarıları ile devam ediyor. Gelişmenin durmaması gerekiyor. Bu yüzden sezon bitmesine rağmen hep çalışıyor. Tatil yapmıyor. Pandemi döneminde antrenman sayısını ikiye katladı. Koşu bantı ve hareket çalıştı. Zamanı çok iyi değerlendirdi.Milli yüzücü Fatma Tülay Hayran ise, Altındağ'daki Göreneller Görme Engelliler İlkokulu öğretmeni. Hayalini gerçekleştirdi, bitirdiği okula öğretmen oldu. 1980'de Amasya'da dünyaya geldi. Ailesi onun eğitimi için başkente taşındı. Üniversiteyi bitirerek özel eğitim öğretmeni oldu. Fatma Hoca spora nasıl başladığını şöyle anlattı: ""Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Hocalarım yetenekli olduğumu söyledi. Bunun üzerine özel ders aldım. Yüzmenin tekniğini öğrendik. Yine şampiyonaya katıldım. Hocalarım bir yılda büyük başarı gösterdiğimi söyledi. Beni milli takıma aldılar. Kamplara katıldı. Gündüz öğretmenlik yapıyordum, geceleri yüzme antrenmanlarına gidiyordum. Sporu seviyorum.HAVVA yarış öncesi müzik dileyerek kendisini motife ediyor. Yere sırt üstü uzanıyor. Hem bedensel engelli hem down sendromlu hem de otistik sporcular bir arada antrenman yapıyor. Havva arkadaşları için, "Birbirimizden güç alıyoruz. Çok iyi bir ekip oluşturduk. Ailelerimiz bile görüşüyor. Birbirimizden çok şey öğrendik" dedi.