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290 milyon kişi Hepatit virüsü taşıyor

Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Dünyada 290 milyon kişi Hepatit virüsü taşıyor
ANKARA'DA Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, "Dünyada 290 milyon kişinin Hepatit B ya da C virüsü taşıdığını; ancak farkında olmadıklarını düşünüyoruz. Hiçbir şekilde farkında değiller ve taşımaya, bulaştırmaya devam ediyorlar. Bu insanlar eğer tespit edilemezlerse, bizlere de bu virüsü bulaştıracaklar" diye konuştu. Dr. Taşkınoğlu, hepatitin karaciğer iltihabı olduğunu söyledi. Hepatit virüslerinin A'dan G'ye kadar isimlendirildiğini belirten Taşkınoğlu, "Bütün hepatit tiplerine bakarsanız hepsi asemptomatik olabiliyorlar. Yani kişi virüsü taşıdığını bilmeden taşıyor ve bir başkasına bilmeden bulaştırabiliyor. Dünyada 3,5 milyar kişi Hepatit B ya da C virüsünü taşıdığını düşünüyoruz " dedi.
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Dünyada 290 milyon kişi Hepatit virüsü taşıyor
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