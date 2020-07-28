Süper Lig’in son bileti başkentte verilecek

ADANA
Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında perşembe günü oynanacak TFF 1. Lig Play-Off finalinin yeri belli oldu. TFF 1. Lig Play-Off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak.
Bu önemli karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Tarık Ongun yapacak. Maçın 4. Hakemi ise Mert Güzenge olacak. TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e yükselmişti.