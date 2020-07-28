Süper Lig’in son bileti başkentte verilecek

Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında perşembe günü oynanacak TFF 1. Lig Play-Off finalinin yeri belli oldu. TFF 1. Lig Play-Off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.Bu önemli karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Tarık Ongun yapacak. Maçın 4. Hakemi ise Mert Güzenge olacak. TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e yükselmişti.