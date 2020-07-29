İş merkezinde yangın paniği

ÇANKAYA'DAKI 30 katlı iş merkezinin 5'inci katında çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek en üst kata kadar sıçradı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın, önceki gün saat 17.30 sıralarında plazaların yoğun olduğu Söğütözü Mahallesi Nergiz Sokak'ta bulunan iş merkezinde çıktı. Plazanın 5'inci katındaki terasta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alev ve dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. İş yerlerinin bulunduğu binada ve çevresinde büyük panik yaşandı. Binada bulunanlar, panik içinde kendilerini dışarıya attı. Plazanın alev alev yanan dış cephesinden kopan parçalar çevreye saçıldı. Gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak çevrede toplananları uzaklaştırdı.

İÇERİ SİRAYET ETMEDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. İtfaiye 30'uncu katına kadar ulaşan alevleri söndürmekte güçlük çekti. İtfaiyenin merdivenli araçla yaptığı çalışmayla yaklaşık 1 saatte yangın söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, binada büyük hasar meydana geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Şahin, yangının binanın dış cephesinde meydana geldiğini belirterek, "İtfaiye daire başkanından aldığım bilgiye göre, içeri herhangi bir sirayet yok. Ankara'mıza geçmiş olsun" dedi. İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.