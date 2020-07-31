Şehit mezarları çiçek ve bayrakla donatıldı

Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki mezarlıkları ziyaretler için hazır hale getirdi. Şehit mezarları çiçeklerle donatılırken, mezar başlarındaki Türk bayrakları yenilendi. Ekipler, Kurban Bayramı öncesinde Kahramankazan'daki mezarlıklarda bakım çalışmaları yaptı. Ekipler mezarlıklarda vatandaşlara kolaylık sağlaması için çevre düzenlemeleri gerçekleştirdi. Mezarlık içerisinde bulunan şehit mezarlarında da bakım çalışması yapan ekipler, şehit mezarlarını çiçeklerle donattı. Ekipler, şehit mezarlarının başlarındaki Türk bayraklarını yeniledi. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Ekiplerimiz özellikle mezarlıklarımızda kapsamlı bir çalışma yaptı. Asri mezarlığımızın içindeki şehitliğimiz ve diğer şehit mezarlarımızda da çalışmalar yaptık. Şehitlerimizin başucunda duran bayrakları yeniledik, mezarları çiçeklerle donattık" dedi.