Tulumtaş mahallesi susuzluktan kırıldı

Gölbaşı'na bağlı Tulumtaş Mahallesi Çevregöl Parlement site sakinleri susuzluk çekiyor. Son 2 aydır su sıkıntısı yaşayan vatandaşlar yetkililere ulaşsalar da sorun bir türlü çözüme kavuşmadı. Site sakinleri yetkilileri aradı ancak aldıkları cevap "Pompalar yetersiz ve bütçe ayrılamadı" oldu.

60 SAAT SU KESİLDİ

Gölbaşı'na 10 km uzaklıkta olan Tulumtaş Mahallesi'nde pandemi döneminde başlayan susuzluk yüzenden perişan oldu. Yazın sıcağında kavruldu. Evlerini temizleyemeyen, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve bahçesini sulayamayan vatandaşlar çareyi evleri boşaltmakta buldu. ASKİ görevlileri mahalle sakinlerine "Bayramdan sonra bir sıkıntı yaşanmayacak" sözü verdi. Ancak bu sözün ardından 60 saat su verilmedi.

ASKİ'NİN BAHANELERİ

Ağaçlar kurudu, açan çiçekler soldu. Mahalle sakinleri ASKİ'ye "Neden bu soruna çözüm bulunmuyor?" diye sordu. ASKİ bahaneleri sıraladı:

Geçen sene borularımızı döşedik. Bu sene de pompayı yaptık. Hiçbir problem yaşamayacaktık. Ancak pandemiden dolayı herkes şehir dışına kaçıyor. Bahçeli eve gidiyor. Burada da nüfus yoğunluğu arttı. Bu yüzden su yetmedi.

Pompa çok çalıştığında arıza yapıyor. Sıcaklarda da bozuluyor. Tamir etmek zaman alıyor. Bu yüzden su kesintisi yaşanıyor.

Yedek pompa yapmak gerek. Ancak bunun için bütçe ayrılmadı. Bu yüzden sorun çözülemiyor.



MASRAF YAPMAZDIK



SINAN KARAKAYA: Bahçeyle uğraşmayı sevdiğim için buranın bahçe işleriyle ben ilgileniyorum. Yetişemiyorum. 10 dakikada üç bahçenin sulamasını yapmam gerekiyor ama yetişilmiyor. Komşularımızın bahçeleri çok kötü durumda. Emanet ettiler geldiklerinde hayal kırıklığına uğrayacaklar. En azından insanlara öncesinde bir uyarı yapılır 'Şu dönemlerde su kesintisi olacak' diye. Biz de en azından masraf yapmazdık. ASKİ'yi arıyoruz 'Su gelecek mi yoksa tanker tutacağız' diyoruz. 'Gelecek' diyorlar. Bize 'Suyu veremeyeceğiz. Başınızın çaresine bakın' desinler. Biz de işimizi ona göre halledelim.



NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK



GÜLAY PARMAKSIZ: Bu su sıkıntısı canımızı çok sıkmaya başladı. Özeniyoruz bahçe yapıyoruz, çiçek dikiyoruz, bostan hazırlıyoruz. Temmuz ağustosta su kesintisi oluyor. Emeklerimiz boşa gidiyor. Kesin bir geliş saati de yok. Ne yapacağımızı şaşırdık. Su gelse bile devamlılığı olmuyor. Geliyor 10 dakika sonra gidiyor. Bize bütçe ayrılamadığı söylendi. Nüfus artışı da bahane ediliyor. Bize geçen sene önümüzdeki sene su sıkıntısı olmayacak gerekli onarım yapıldı denildi. Sevindik, yeniden bahçemizi yaptık.



POMPA VE PANDEMİ BAHANE

AYŞE KARAKAYA: Dün Gölbaşı ASKİ ile görüştüm söylenen şeyler hep aynı. Her cümlemizde başka bir mazerete geçiliyor. Su yetmiyorsa günlere göre su verirsin. A günü şuraya B günü buraya gibi. Yolun diğer tarafında su kesintisi olmayıp sadece burada olması umursamazlık. Hepimiz aynı çileyi yaşıyoruz. Bahçeleri geçtik hijyen için su yok. Pompa bahane, su yetersizliği bahane, pandemi bahane.



FISKİYELER AÇIK SU BİZE Mİ YOK?



KAAN EMREGÜL: Şehre inerken sağ tarafımda TRT, sol tarafımda eski milletvekili lojmanları vs tüm fıskiyeler açık. Her yer sulanıyor. Su bize mi yok. Cidden mağdur durumdayız. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Suyun açık olduğu dönemde depo dolmuyor. Su 30 dakika da gidiyor. Eziyet bu. Niye bu sorun sadece bu bölgede. İki kuyumuz vardı önceden kapatıldı. O zaman sıkıntımız yoktu. En azından ihtiyaçlarımızı gideriyorduk.



ANKARA GİBİ BİR YERDE OLACAK ŞEY Mİ?



HATICE ACUNER: 11 yıldır burada oturuyorum. İskân verdiler. İskân verilince bizim elektrik, su, doğalgaz ihtiyaçlarımız karşılanır. Çünkü bize oturma izni veriyorlar. Bizi mağdur ediyorlar. Söz verdikleri halde su ihtiyacımız giderilmiyor. Dün eşim aradı aynı bahaneler. Nüfus artışı, su yetersizliği, pompa yetersizliği… Belediye bu arızaya ısrarla bütçe ayırmıyor. Vergimizi veriyoruz. Ankara gibi bir yerde olacak şey mi?