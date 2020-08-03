Neşet Ertaş ustanın türküleri Mamak’ta

Halk Müziği'ne adını altın harflerle yazdıran halk ozanı, "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, türkülerle anıldı. Mamak Belediyesi, büyük usta Neşet Ertaş'a vefasını, yine onun türkülerini seslendirerek gösterdi. Mamak Belediyesi Neşet Ertaş Millet Kıraathanesi'nde Türk Halk Müziği Sanatçısı Nazlı Öksüz Neşet Ertaş türkülerini seslendirdi. Öksüz, seslendirdiği "Neşet Ertaş Türküleri Konseri" ile kulakların pasını sildi. Büyük usta Neşet Ertaş'ın "Karadır Şu Bahtım Kara, Şu Garip Halimden, Ah Yalan Dünya, Bağa Gel Bostana Gel, Kendim Ettim Kendim Buldum, Ahirim Sensin, Gönül Dağı, Neredesin Sen" gibi Türk Halk Müziği'ne damgasını vurmuş, unutulmayan eserlerini seslendiren Öksüz, dinleyenleri mest etti. Neşeli türküler eşliğinde oynayan dinleyicilerin, zaman zaman da gözyaşlarını tutamadığı görüldü.