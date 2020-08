Bayram sonrasında beslenme önerileri

yemeği fazla kaçıranlar, bu durumu nasıl telafi edebilir? Bayram sonrasında herhangi bir detoks yapılabilir mi? Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, açıkladı. Fidan, " Kurban Bayramı'nda şeker ve şekerli besin tüketiminin yanı sıra, et tüketimi de arttı. Özellikle şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve şeker hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekir. Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için; kalp-damar hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişiler, Kurban Bayramı'nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, kısıtlı miktarlarda tüketmeli ve aşırıya kaçmamalıdır. Et tüketiminin yanı sıra bayram ziyaretinde yeterli ve dengeli beslenme kurallarına uyulmalı, besin çeşitliliği sağlanmalı, tatlı tüketiminde şerbetli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Az ve sık beslenmeli ara öğün yapmaya dikkat edilmelidir. Öğünlerde et tüketiliyorsa yanına mutlaka C vitamininden zengin salataya da yer verilerek demir emilimi desteklenmelidir" dedi.