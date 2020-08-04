YKS tercihinde dikkatli olun

giren 1 milyon 672 bin 376 öğrencinin heyecanla beklediği 2020-YKS sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlarını geçen senenin verileri ile kıyaslayarak değerlendirmeye başladılar. Yüksek netler çıkarıp iyi bir sıralama geleceğini tahmin eden bazı öğrenciler tersi bir durumla karşılaştılar. Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Sibel Durak YKS sınav ve sonuçlarını değerlendirdi. Durak, "Bu yıl tahmini sayısal puanını 486 olarak hesaplayan bir aday, yine geçen yıl ki verilere göre 11 bin gibi bir sıralama gelmesini beklerken, bu yıl 486 puanla 26 bininci olabildi. Bir diğer deyişle aynı netleri çıkaran bir öğrenci 2019'da %0.5'lik dilime girebilmişken bu yıl %1.4'lük dilime geriledi. Benzer tablo Eşit Ağırlık puanı için de aynı oldu. 430 ve üzerinde puan alan toplam öğrenci sayısı 2019'da Sayısal Puanda 42.984 iken bu yıl 72.022'ye çıkmıştır. Yani 430-550 sayısal puan aralığındaki öğrenci sayısında neredeyse 30 bin kişilik bir artış olmuştur. Aynı şekilde 430 ve üzerinde puan alan toplam öğrenci sayısı 2019'da Eşit Ağırlık puanında 7.787 iken bu yıl 12.290 öğrenciye yükselmiştir. Tercihler mutlaka bu veriler dikkate alınarak yapılmalıdır" dedi.