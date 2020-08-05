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Oyuncak zannetti akrep çıktı

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Oyuncak zannetti akrep çıktı
HAYMANA'DA karı-koca, akrep sokması sonucu zehirlendi. Haymana'nın Cihanşah Mahallesi'nde meydana gelen olayda F.K. ve eşini akrep soktu. Olayı anlatan F.K. gece yatağa girdiğinde gözüne bir şey çarptığını belirterek, "3 yaşındaki çocuğumun oyuncağı sandım. Elimle alıp yataktan çıkarmak istememle elimi ısırması bir oldu. Elimden fırlatınca eşimin üzerine düştü. Akrep eşimi de soktu. Gece saat 02.00 sıralarında Haymana Devlet Hastanesi'ne getirildik. Bir gün yatırdılar tedavi altına aldılar. Çok şükür şu an durumumuz iyi. Aynı odada çocuğumuz da vardı. Gece onu soksaydı ne olduğunu anlayamayacaktık. Daha kötü sonuçları olabilirdi. Bu olayı çok cuz atmattık" diye konuştu.
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Oyuncak zannetti akrep çıktı
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