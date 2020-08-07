Gözler sporun yeni merkezi gölbaşı’nda

Ankara Gölbaşı'nda bulunan Cumhuriyet Kapalı Salonu'nun ve spor kompleksi içinde yer alan sentetik çim sahanın yenilenmesi, uluslararası düzeyde yarışmaların olabileceği bilardo salonu ile sekiz adet mini futbol sahasının yapılması ve yeni bir spor salonun inşa edilmesi başlıklarının yer aldığı protokol imzalandı. Sonrasında saha incelemesi gerçekleştirilen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik yeni yatırımlar hakkında da fikir alış verişi gerçekleştirdi.



"BOZGEYİK'E TEŞEKKÜR EDERİZ"

ULUSLARARASI müsabakalara ev sahipliği yapabilecek düzeyde yatırımlar ve hazırlıklar içerisinde olduklarını vurgulayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Kaliteli bir eğitimin önünü açarak donanımlı sporcular yetiştireceğimiz alanlarımızda çalışmalarımız tüm hızı ile devam ediyor. Halı sahalarımızda incelemelerimizi Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Bünyamin Bozgeyik ile gerçekleştirdik. Kendisine özverisinden dolayı bir kez daha teşekkür etmek isterim. Gölbaşı Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu destekleyecek her çalışmada yer almaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu



"BURADAN PHELPSLER ÇIKACAK"

SEKIZ adet mini sahanın yer alacağı proje için heyecanlı olduklarını vurgulayan başkan Ramazan Şimşek, "Projenin sene sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. Taşpınar, Hacılar, Yavrucuk, İkizce, Karagedik, Bağiçi, Çimşit, Emirler mahallelerine yapılmasını planlıyoruz. Gençlerin spora ilgisinin artması bizleri daha çok heyecanlandırıyor ve teşvik ediyor. Biz Türk Milleti olarak futbolu coşku ile yediden yetmişe takip ediyoruz. Uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmekten gurur duyacağız. Geleceğin futbolcu olarak Ronaldoları, yüzücü Michael Phelpsleri buradan yetişecek" ifadelerini kullandı.