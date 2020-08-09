Fuat Çapa’dan Ankaragücü’ne 1+1 yıllık imza

ANKARAGÜCÜ yönetimi, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevi için deneyimli isim Fuat Çapa'yı Başkent'e davet ederek görüşme gerçekleştirdi. Son görüşmenin ardından taraflar anlaşma sağladı.Tecrübeli teknik adam, daha önce de Eskişehir, Boluspor, Fraport TAV Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.