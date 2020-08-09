Fuat Çapa’dan Ankaragücü’ne 1+1 yıllık imza

ANKARAGÜCÜ yönetimi, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevi için deneyimli isim Fuat Çapa'yı Başkent'e davet ederek görüşme gerçekleştirdi. Son görüşmenin ardından taraflar anlaşma sağladı. Başkan Fatih Mert, Çapa ile 1+1 yıllığına anlaştıklarını söyledi ve imzalar atıldı. 51 yaşındaki Çapa geride kalan sezonun son 11 haftasında çalıştırdığı Kasımpaşa kulübünde başarılı bir performans sergilemişti.
Tecrübeli teknik adam, daha önce de Eskişehir, Boluspor, Fraport TAV Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.