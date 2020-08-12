Yeni medya seminerine internetten canlı yayın

Ankara Bilim Üniversitesi 'Dijital Platformlar ve Yeni Medya Webinar'ı düzenledi. İnternet seminerini (webinar) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taner Altunok yönetti. Blu TV Kurucusu ve CEO'su Aydın Doğan Yalçındağ, BKM Mutfak Genel Müdürü Ferat Bilgin, Yönetmen Kadri Beran Taşkın ve Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Serra Sezgin de konuk olarak katıldı. Ankara Bilim Üniversitesinin konferans salonunda düzenlenen webinar, üniversitenin sosyal medya hesapları ve Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.Programa katılan BKM Mutfak Genel Müdürü Ferat Bilgin, dijitalleşen yeni dünyada değişmeyen tek şeyin içerik üretme olduğunu vurgulayarak, "İçerik üretimi çok önemli. Esaslar değişmiyor, medya hızla değişiyor. Z kuşağı hızlı içerik tüketimi yapıyor. Yayın platformları ve içerik üreticilerinin çok uyumlu ve birbirlerini destekleyici şekilde çalışmaları lazım. Bunun her iki açıdan da desteklenmesi gerekiyor" diye konuştu. Zorlu koşullarda, ekip bilinciyle çalışarak çektikleri 01Adana dizisiyle büyük başarı yakalayan yönetmen Kadri Beran Taşkın, wwebinar izleyicilerine, bir plan ve hayalleri olanların nasıl peşinden gitmelerini gerektiğini deneyimlerini de katarak aktardı. Başarıya ulaşma konusunda da mutlaka risk almaları gerektiğini vurgulayan Taşkın sözlerini, "Konunun en önemli noktası ve sizlere önerim, hayallerinizdeki mesleği yaparken bunu bir hayat tarzı olarak görün ve bu şekilde icra edin. Bence başarının anahtarı bu" diye konuştu.Yeni medyanın dijital medya, bilgi teknolojileri, siber uzam, sanal gerçeklik, etkileşim gibi pek çok kavramı bir araya getirdiğini belirten Ankara Bilim Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Serra Sezgin, "Geleneksel medyaya kıyasla yeni medyayı yeni yapan bileşenin teknoloji ve araçtan daha fazlası olduğunu kavramak önem taşıyor. Yeni medya ile yeni iletişim ve ilişkilenme biçimleri, yeni öznel, toplumsal deneyimler, anlatılar, pratikler ve olanaklar ortaya çıkmaktadır" dedi.MEDYA dünyasında büyük değişimler yaşandığını ifade eden Blu TV Kurucusu ve CEO'su Aydın Doğan Yalçındağ ise görüşlerini şöyle açıkladı: "Bu değişim 20 yıl önce internetin yaygınlaşmasıyla başladı. Gazetecilik etkilendi, reklamlar internet sitelerine kaydı, haberler bu platformda takip edilmeye başlandı. Yeni nesil televizyonlardan da bu alana kaymaya başladı. Bu dünyada çok köklü medya şirketlerin satılmasına kadar vardı. Dev şirketler bu alanda faaliyet göstermeye başladı. Biz de Blu TV olarak yerli bir alternatif olma yolundayız. Yurtdışında da büyük izleyici kitlemiz var. Bu da son zamanlarda Türk dizilerinin çok izlenmesinden kaynaklandı."