Diş hekimlerinin koronavirüs önlemi

SAĞLIK Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Enfeksiyon Kontrol Önlemleri' kapsamında, Kovid-19 salgını sırasında diş tedavisine ilişkin işlemler, tedavi öncesi ve sonrasında uyulması gerekenler güncellendi. Bu kapsamda Ankara'daki diş hekimleri de belirtilen kriterleri dikkate alarak, tedavi hizmeti vermeye başladı. Yakın mesafede çalışmak zorunda oldukları için risk altında olan diş hekimleri, özel ekipmanla hastalarını kabul ediyor. Diş hekimleri, hem kendilerinin hem de hastaların sağlığına dikkat ediyor. Çocuk diş hekimi Sezgi Şenol, pandeminin diş hastaları için zor bir dönem olduğunu, klinikte yoğunluk oluşturmamak için randevuyla hasta bakımına başladıklarını söyledi. Şenol, "Alacağımız önlemler konusunda Sağlık Bakanlığı bizi yönlendirdi. 2 hasta arasında yarım saat bekletiyoruz ya da bir klinikte hasta bakıyorsak diğer hastaya diğer klinikte bakıyoruz. O kliniği yarım saat boş bırakıyoruz. Bu şekilde hem kliniğin sterilizasyonunu ve dezenfeksiyonunu sağlıyoruz hem de hastalarımızın çapraz enfeksiyon konusunda birbirlerinden korumaya çalışıyoruz" dedi.