Ankaralı rapçi DOC tüm dijital platformlarda

genç rapçi Ahmet Ulaş, Tıp Fakültesi öğrencisi. Bu yüzden Doctor'un kısaltılmışı olan 'DOC' mahlasını kullanıyor. DOC'un Anastasia Deniz eşliğinde hazırladığı şarkısı ''Offf Yakma'' 27 Ağustos'ta tüm dijital platformlarda yerini aldı. Hareketli ve romantik bu aşk şarkısı Virgin Radio'nun "Önce Sen Dinle" programında ve Spotify'ın Yeraltı ve RITM listelerinde yer buldu. DOC'ın yepyeni solo tekli çalışması "Düşüyoruz Aşka", 15 Ekim Perşembe günü ilk kez yine Virgin Radio'nun "Önce Sen Dinle" programında, 16 Ekim Cuma itibariyle ise tüm dijital platformlarda yayında.