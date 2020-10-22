Pandeminin havacılık sektörüne etkisi ele alındı

ANKARA Bilim Üniversitesi'nin düzenlediği; Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhan Şengür'ün konuşmacı olarak katıldığı "Pandeminin havacılık sektörüne etkisi" konulu Webinar, Prof. Dr. Cem Harun Meydan'ın moderatörlüğünde yapıldı. Ankara Bilim Üniversitesinin konferans salonunda düzenlen, Pandemi yüzünden gelirleri yüzde 50 oranında düşerek 419 milyar dolarlık kayba uğrayan havacılık sektörünün içine düştüğü durumun ele alındığı Webinar, üniversitenin sosyal medya hesapları ve Youtube kanalından da canlı olarak yayınlandı.