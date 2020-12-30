Doğa ve Spor Kampı çalışmalarında sona gelindi

ve Spor Bakanlığı tarafından kamp eğitim merkezi olarak kullanılmak üzere Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı alanının kamp alanına dönüşme çalışmaları devam ediyor. Alanda yapılacak tesislerle birlikte Doğa ve Spor Kampına Dönüşecek alanda binlerce sporcu kamp yapma olanağına sahip olacak. Kırıkkale'nin 1744 Rakımlı Dinek Dağı, Doğa ve Spor Kampına dönüştürme çalışmaları devam ediyor. Alanın Doğa ve Spor Kampına dönüşmesi için çalışmalar başlatılırken, basketbol ve voleybol sahaları ile halı saha şimdiden tamamlanmış durumda. Alanda sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Vali Sezer, tek seferde 200 kişinin kalabileceği, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek binlerce gencin ve sporcunun ağırlanacağı konaklama tesislerin yapımınıç inceledi. Hakan GÖKKAYA